lait d’ânesse bio : Les ânes d’Autant

Lorsque j’ai appris qu’il existait une production de lait d’ânesse biologique destinée à des cosmétiques au doux nom « Les ânes d’Autan », j’ai fait une razzia dans la ferme de Martine Rulens et Nathalie Appelmans pour jouer les Cléopâtre à la maison.

Le lai d’ânesse est une matière première rare et précieuse (parce que naturelle) qui est bourrée de principes actifs comme l’AGE oméga 3 et de nombreux minéraux ( calcium, magnésium, phosphore, sodium, fer et zinc) qui nourrissent et hydratent l’épiderme. De plus, les vitamines E & C connues pour leur action anti-oxydante luttent efficacement et durablement contre le processus de vieillissement.

J’ai testé :

Baume Généreux visage bio – LES ÂNES D’AUTAN

Est un soin de jour qui peut s’utiliser également comme soin de nuit car sa composition (Eau de source, huile de tournesol, eau florale de fleur d’oranger, émollient d’origine végétale, lait d’ânesse, beurre de karité, glycérine, HE orange douce, gomme xanthane, vitamine E d’origine végétale) offre confort, souplesse aux peaux sensibles, sèches à très sèches et déshydratées.

50 ml – 21€

Crème veloutée au lait d’ânesse bio – LES ÂNES D’AUTAN

Est un lait destiné au visage et au corps pour contrecarrer le vieillissement précoce de la peau en la régénérant et en rééquilibrant le PH pour une peau plus ferme, tonique.

100 ml 18,75 €, 200 ml 24,35€

Lait de toilette bio – LES ÂNES D’AUTAN

C’est le démaquillant idéal qui débarrasse en douceur maquillage, impureté mon visage, mes yeux, mon cou et mon décolleté.

Comment je l’utilise ? J’enduis une noix sur toutes les parties citées et suivant mon humeur j’ôte à l’aide d’un coton sec soit humide.

Ma peau est propre, douce et très souple grâce sa composition d’eau florale de fleur d’oranger, d’émollient d’origine végétale issue du coprah, au beurre de karité,à de la glycérine, à la vitamine E d’origine végétale et bien évidemment au lait d’ânesse

200ml – 25€

www.lesanesdautan.com