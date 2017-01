AOUD de Martine Micaleff

L’odorat, ce lien avec l’inconscient. Et si jamais j’avais eu un doute à ce sujet, je puis vous assurer qu’il s’est envolé dans une myriade d’effluves.

Certaines odeurs ne s’oublient jamais et en ce qui me concerne, elles ont pour nom : Rose, Cannelle, Aoud, Clou de Girofle, Santal, Safran et Patchouli. Elles s’étaient blotties, bien au chaud, dans un coin de mes meilleurs souvenirs : Noël, fêtes de famille, voyages… Aussi, lorsque que quelques senteurs se sont échappées du sublime flacon Aoud créé par Martine Micaleff, une explosion d’émotions a ressurgi.

Bien que ce parfum soit destiné à l’homme, j’aime sa légèreté, sa délicatesse qui peuvent habiller n’importe quelle élégante. AOUD s’ouvre sur une note de tête délicate de rose et dégage une envolée d’aoud enrichi d’épices, dominées par le clou de girofle, reposant sur une note de fond puissante du patchouli. Le flacon, comme tous ceux de la Maison M.Micaleff fait partie de ces recherches artistiques qui n’appliquent pas l’adage « qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse », il s’agit d’un véritable joyau décoré à la main de cristaux Swarovski.

100ml -195 €, 30ml – 85€

mmicallef.com