Duo de choc cou & décolleté Nu Skin

Je vous ai déjà parlé de Nu Skin, la célèbre marque US. Cette fois ci, c’est au sujet de leur nouveauté : le Tru Face Essence Duet de la gamme ageLOC, car à partir d’un certain âge, la loi de la gravité s’impose. Il faut donc se battre contre celle-ci de manière préventive et combattive, matin et soir pour que notre cou et notre décolleté préservent toute leur jeunesse.

La formule unique et high-tech du Tru Face Essence Duet a été spécialement conçue pour la peau fine et délicate de ces deux zones. Sous forme d’un flacon pompe duo, sa formule deux-en-un allie la force et les bienfaits d’un sérum et l’hydratation intense d’une crème pour redéfinir les contours du cou et tonifier le décolleté.

Ses ingrédients ciblés comme l’extrait de Spilanthes Acmella contribue à réduire l’apparence des rides et ridules. Le Trifluoroacétyle Tripeptide-2, quant à lui, réduit visiblement le relâchement cutané et augmente l’élasticité de la peau. Dès la première application, les fines ridules sont lissées et un réel confort est ressenti. De plus, sa fragrance délicate s’évapore rapidement, un vrai plus quand, comme moi les mélanges olfactifs vous donnent la migraine.

Un duo de choc mais chic qui cible parfaitement les signes visibles du vieillissement cutané de ces deux zones ultra fines que l’on a tendance à oublier et qui trahissent si bien notre âge.

Tru Face Essence Duet de la gamme ageLOC, 30 ml (2 x 15 ml) : 185,33 €

Billet Sponsorisé