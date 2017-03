Gamme de rouge !

La super marque de vernis naturels (donc pas mauvais pour notre santé, ni pour l’environnement) Kure Bazaar a fait une petite déclinaison de 3 vernis que je vous recommande chaudement. Couleur intense et chicissime, tenue impeccable, le rêve à porté de doigts qui se décline en 3 coloris : stiletto, chérie et scandal (16€).

N’oubliez pas d’hydrater vos mains (et petons) avec une crème riche mais pas grasse (perso je suis fan de la Clarins (19€)). Et pour ôter son vernis version green, Kure Bazaar fait une eau dissolvante (36 €) qui ne sent pas et ne pollue pas la planète.

Coté pieds, rappez une fois par semaine avec une pierre ponce, ils vous remercieront. J’allais oublier: si comme moi vous galérez pour trouver une pierre ponce jolie et efficace , allez faire un tour sur le site karawan.fr et ajouter à votre panier la pierre ponce polie (6€). Elle est top !