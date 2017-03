Peaux matures, la solution Esthederm

Le duo pour peaux matures Cyclo Sytem d’Esthederm sont des soins ciblés « peaux matures » que j’ai décidé d’adopter 2 fois par an en une cure redynamisante pour stopper le processus de vieillissement en gardant une peau tonique, dense, des rides atténuées et un éclat retrouvé.

CYCLO SYSTEM CONCENTRÉ DE JEUNESSE

Une cure Redensifiante intense de 21 jours, une trouvaille scientifique de l’Institut Esthederm pour palier aux déséquilibres cutanés liés à la carence hormonale de la ménopause.

Cela consiste à renforcer, redensifier et dynamiser le derme pour recréer fermeté et élasticité des lipides biomimétiques qui compensent la sècheresse cutanée et retrouver la jeunesse de son épiderme.

Pourquoi ça marche ? Grâce à une très haute concentration en Brevets :

-Du Cyclanol et Repair, duo anti-rides pour effacer visiblement les rides d’expression,

-Du Parfum breveté Odoractive pour détendre les traits par effet aromachologique,

-Des Nacres « soft focus » qui, par un effet d’optique, estompent les rides, lissent la peau.

CYCLO SYSTEM CONCENTRÉ DE JEUNESSE s’utilise en cure de 21 jours en l’appliquant le soir. Personnellement, je l’ai couplé en alternance avec la Crème de Jeunesse Visage et cou, pour une efficacité boostée.

Cyclo System Concentré Jeunesse d’Esthederm : 50ml 150 euros

Crème de jeunesse, Cyclo System de l’Institut Esthederm pot de 50 ml : 110 euros