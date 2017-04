Grossesse et vergetures

Ennemies numéro 1 des femmes enceintes, les vergetures sont malheureusement une réalité. Pour les prévenir et les réduire les naissantes les marques se sont penchées sur le sujet. Outre la fameuse huile d’argan ou d’amande (peu onéreuses et efficaces), voici mes chouchous, testés et approuvés :

Les huiles :

-Huile de massage Vergetures Weleda (100 ml, 20 €) un soin naturel, authentique d’une marque avec une vraie caution beauté.

-Huile Bi-OIl, la référence outre atlantique ( à partir de 10 €). Une huile sèche très agréable qui existe en plusieurs formats (génial pour les week-ends et quand on voyage régulièrement).

-Huile de soin Vergetures Elancyl (200 ml,20 € ) aux huiles de Carthame, d’Onagre et de Caméline. Sa texture douce et soyeuse pénètre rapidement.

Les crèmes :

-Crème prévention vergeture Elancyl (500 ml, 25€) une texture géniale qui pénètre rapidement, laisse la peau très douce et comme élastique.

-Crème Spécial vergetures Clarins (200 ml, 45€), une texture onctueuse, enveloppante et une fragrance qui passe inaperçue .

Pour réduire celles qui malgré nos soins bi-quotidien sont apparues (après la grossesse, si pas d’allaitement et attention au soleil) :

-Emulsion Percutalfa Vergetures de Pierre Fabre(200 ml, 15 €) : elle favorise le renouvellement cellulaire pour gommer les vergetures naissantes.