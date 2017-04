Les soins raffermissants Seins

Pour embellir la poitrine et lisser le décolleté, misez sur les soins experts . Voici nos 3 préférés :

-le lait buste Ultra fermeté Clarins : raffermissant et anti-âge il est indispensable pour maintenir la jeunesse du buste. Formulé à partir d’extraits de Vu Sua et de bocoa, ce lait onctueux redonne densité et tonicité.

-le fluide raffermissant buste Condensé : un fluide à la texture crémeuse à l’extrait de Commiphora, obtenu à partir de la résine d’un arbuste indien, active la lipogénèse et remodèle le volume du buste. L’huile d’amande d’abricot nourrit et apporte souplesse.

-Phytobuste + decolleté Sisley : la rolls en matière de soin raffermissant . Il allie des actifs tenseurs à action immédiate à un phyto-complexe raffermissant pour aider à préserver la fermeté du buste. Sa texture fraiche et gainante est absorbée très rapidemment.

Hauts les seins !