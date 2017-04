Maquillage Sisley, P/E 2017

Comme vous le savez je suis une addicte de la marque Sisley, et là encore je renouvelle mon verdict : j’adore !

Lors de la conférence de presse à l’hôtel Roch re-décoré par Sarah Lavoine (un must), j’ai pu découvrir les nouveautés de la marque soins et maquillage. Pour l’instant petit focus sur les derniers nés maquillage :

-la poudre éclat soleil Phyto Touch : Un trio de poudres bronzantes à la sensorialité inédite qui fusionne avec la peau et permet un hâle sur mesure (existe en 2 teintes, 80 €)

Les 3 teintes se combinent à merveilles pour crée un hâle au gré des saisons, des envies et des carnations. Le teint est unifié, matifié, éclatant.

Sa texture poudre-crème, absolument inédite permet de fusionner avec la peau. Sa texture ultra douce et imperceptible rend la peau instantanément belle grâce à son effet lissant. Un mini pinceau Kabuki accompagne le boitier aux zébrures dorées.

– Phyto blush Twist. Coloré comme un blush crème, doux comme un blush poudre, ludique et nomade comme un twist ! Ces petits blushs rehaussent et sculptent le teint en un seul geste et tout en transparence. Longue tenue, d’un confort extrême, on devient vite emballée par cette nouveauté.

Son application, facile et intuitive, permet de se maquiller en un seul geste, il s’emporte partout et ne se taille pas. Disponible en 4 teintes, perso je suis fan de la numéro 3 : papaya, un corail vitaminé parfait pour un look glowy healthy.(48 €).