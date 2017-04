Nabila Chemillier, fondatrice Odaïtès

Odaïtès est une marque empreinte des vertus des plantes, nous avons rencontré l’une des 3 soeurs fondatrices, Nabila Chemillier.

Comment l’idée d’une marque de cosmétiques vous est-elle venue ?

C’est un héritage de notre grand-mère auprès de laquelle mes 2 soeurs et moi avons grandi et qui nous a initiées à l’art du soin et aux vertus des plantes. Lorsqu’elle nous a quittés, il nous a paru indispensable de transmettre à notre tour ce savoir-faire, cet héritage de formules ancestrales qui en traversant les siècles, en résistant au temps et en perdurant apporte la preuve de l’efficacité et du bien-fondé de ces formules !

Avec l’expertise pharmaceutique de ma sœur ainée (qui a crée et gère maintenant depuis 30 ans son propre laboratoire pharmaceutique) et l’expertise chimique de ma deuxième sœur, il ne restait qu’un pas à franchir….c’est ainsi que nous avons cherché et réussi à nous remémorer la composition des onguents et des baumes pour les adapter aux exigences cosmétiques d’aujourd’hui tout en préservant leur sensorialité.

Travailler en famille, toute une histoire ?

Une histoire formidable ! Car au-delà de notre complicité très forte, nous avons la chance d’être complémentaires, de partager des souvenirs communs intenses et de prendre plaisir à travailler ensemble.

D’où vient le nom Odaitès ?

DAÏTÈS est le dieu grec inventeur des festins.

Quelles sont les valeurs de votre marque? Ses axes de différentiation ? Sa cible ?

ODAÏTÈS® est l’artisan d’une beauté qui s’attache à honorer la substance dans toutes ses confections. Chaque ingrédient est minutieusement sélectionné en optant pour le meilleur qu’il s’agisse de terroir, de variété ou de composition. On retrouve ainsi de la sève de dattes extraites à froid, des huiles végétales vierges de première pression, des huiles essentielles issues de la distillation à la vapeur, du jus d’Aloe vera extrait par pression à froid, de l’acide hyaluronique issu de la bio-fermentation, des émulsionnants physiologiques 100% naturels, de la glycérine d’origine végétale, …

ODAÏTÈS a reçu le prix de la jeune marque la plus innovante au concours « Start In Cosmetics » pour utiliser la datte comme actif cosmétique. Cet un actif auquel nous avons été initié toutes petites par notre grand-mère et que nous avons précieusement préservé dans nos formulations et gardé comme actif phare de la marque lorsque la bibliographie est venue confirmer l’innombrable richesse biologique. C’est un actif hors pair car à la fois antioxydant (3 fois plus que le raisin), anti-inflammatoire, réparateur, hydratant, énergisant).

Nous avons privilégié des plantes au vertus exceptionnelles comme le palmier-dattier, l’Aloe vera, le dattier du désert ou le figuier de barbarie pour lesquelles le mécanisme de sélection naturelle a prouvé leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes (manque d’eau et exposition non-stop à l’oxydation du soleil), grâce à la présence en leur sein de molécules capables de retenir l’eau, de neutraliser et de réparer les méfaits du stress oxydatif. Nous avons sélectionné des huiles végétales vierges (et non raffinées) extraites des graines de jojoba, de figue de barbarie, de dattier du désert, d’abricots ou d’amande et riches en acides gras essentiels (Omega 3 et 6).

Toutes ces molécules naturellement présentes à la fois dans notre peau et dans les plantes présentent une similitude et une parenté chimique qui permet à notre peau une parfaite assimilation (Bio-mimétisme). Nos formules, aux conserveurs très doux, sont totalement exemptes de composants indésirables (parabènes, phénoxyéthanol, colorants, silicone, PEG et sulfates) et sont composées à plus de 97% d’ingrédients naturels.

En deux mots ODAÏTÈS donne le meilleur avec le plaisir en plus ! elle prône un retour à la substantialité, càd à la substance dans toute sa pureté et sa noblesse, elle se distingue par la sensorialité, savoir-faire apothicaire, naturalité, etc… Elle s’adresse donc à une clientèle (femme ou homme) exigeante à la recherche d’un soin singulier, sensoriel, efficient et naturel. Une clientèle sensible et attachée à la qualité des ingrédients.

Comment travaillez vous les formulations ?

Nous cherchons tout d’abord à nous remémorer la composition des anciennes formules. Nous les reprenons et revisitions dans le laboratoire pharmaceutique de ma sœur en cherchant à préservant au maximum les ingrédients, leur teneur et leur forme originelle et tout en veillant à garder la préciosité et naturalité de tous les autres excipients (émulsionnants, conservateurs, etc..) pour avoir un soin global de grande qualité. C’est ma sœur chimiste qui source chaque matière première pour trouver la meilleure après analyse de sa composition.

Lors de vos voyages qu’emportez-vous dans votre Vanitycase ?

Je ne voyage jamais sans ma Crème Sensationnelle, mon Elixir Bonheur et ma Pure Merveille d’Aloe vera et si mon voyage dépasse la semaine, le masque Sève Divine de Dattes complète mon vanitycase.

Votre dernier né est un produit nomade, votre produit fétiche ?

Absolument , il ne quitte pas mon sac ! Secret Nomade est un petit roll-on de 10 ml qui s’applique à tout moment et autant de fois que nécessaire. Cou, contour des lèvres, coude, cuticules, …

Son huile fine et très pénétrante, à la délicieuse senteur apaisante de la fleur d’oranger, nourrit toutes les zones sèches du visage et du corps.

Qu’est-ce qu’une femme belle ?

Une belle femme est une femme au visage pétillant et rayonnant de lumière. Je n’aime pas les visages trop maquillés car ils ne laissent plus place à l’expression naturelle d’une peau bien soignée qui reste le meilleur moyen pour révéler l’éclat et la luminosité d’une peau

Si vous aviez une adresse à nous donner, quelle serait-elle ?

Pour prendre une petite parenthèse de détente au cœur de Paris, je fonce chez Free Persephone.

www.odaites.com