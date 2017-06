Il y a encore peu de temps le monde des vernis bio, se résumait à la marque Kure Bazaar (mon adorée) et voilà que d’ autres marques, Nailstation et Innoxa, décident de se lancer sur le marché …. :

J’ai testé Nailstation : Tout d’abord attention car la marque ne fait pas que des vernis bio, pour ne pas se tromper bien repérer le bouchon, c’est marqué dessus « Bio », facile !. Ensuite, une large gamme de couleur (bon pas aussi dingue que chez Kure Bazaar) mais une bonne dizaine quand même, des plus sages au plus mode. Un bon point donc.

L’autre bon point c’est qu’ils sont vendus en pharmacie, donc faciles à trouver.

Coté tenue : approuvée !

Coté formule : un grand oui aussi : avec jusqu’à 85% d’ingrédients naturels issus de maïs, blé, manioc et pomme de terre.

Prix : 13,50 €.

nailstation-boutique.com

Pour Innoxa : je ne les ai pas testés mais ils sont composés à 71 % de matières premières renouvelables et d’origine naturelles (moins bien que Nailstation et Kure Bazaar donc), 8 couleurs vraiment sympas et surtout la marque est fidèle à ses petits formats ultra pratique et à ses petits prix : 5,80 € pour 5 ml.

www.innoxa.fr