Elancyl , Slim Massage Coach

Véritable compagnon minceur et anti-cellulite, SLIM MASSAGE Coach d’Elancyl séduit d’emblée par son design so friendly en forme de galet, prolongement naturel de la main. Joliment sculpté pour s’adapter à toutes les paumes, il trouve d’instinct la bonne position pour le plus efficace des massages, associé à son Gel Concentré Minceur à l’extrait de lierre et enrichi en caféine.

Connecté à son Appli SLIM COACH, SLIM MASSAGE Coach est un petit bijou de technologie… insubmersible ou presque. Ambidextre, il est naturellement conçu pour se glisser avec vous sous la douche, au creux de la main de votre choix. Malin, quand vous massez, sa diode lumineuse intégrée vous renseigne instantanément sur la qualité de votre geste : verte, vous êtes une pro. Éteinte, corrigez votre geste.

Motivant, les félicitations ne se font pas attendre. En direct sur l’écran de votre smartphone, vous suivez pas à pas l’évolution et les progrès de votre cure minceur. SLIM MASSAGE Coach vous gratifie même de messages d’encouragement. Parce qu’à deux, c’est prouvé, on est plus fort.

Suivie, vous l’êtes d’un bout à l’autre de votre programme : niveau d’atteinte de vos objectifs, exercices physiques recommandés, marché et recettes minceur, conseils beauté… SLIM MASSAGE Coach tient bien en main les rênes de votre minceur.

En 3 semaines les résultats sont bien là. Y ‘ a plus qu’à continuer jusqu’à l’été ….

Slim Massage Coach Elancyl, 80 €