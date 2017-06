Les voyages forment la jeunesse…Et Cinq Mondes crée la beauté:

J’ai eu l’occasion de découvrir cette jolie marque lorsque j’avais été invitée au Domaine du Ferret pour discerner l’expertise de cette balnéo qui utilise à profusion ses produits.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous faire « poupouner » dans un spa Cinq Mondes, n’hésitez pas à vous munir de leurs produits. Et pour se faire, j’ai testé les bases d’un anti-âge visage pour nettoyer, tonifier et soigner.

C’est en Indonésie et plus spécifiquement à Bali que nous partons pour le rituel incontournable du démaquillage. Pâte de Fleurs de Cinq Mondes est composée de principes actifs régénérant en alliant chacune des molécules du Beurre de Mangue, de l’Huile de Fruits de la Passion aux acides doux des fleurs d’Hibiscus, de Lys Blanc et de Freesia.

Sa texture est surprenante car elle permet un démaquillage rapide et efficace. Son effluve est discrète mais arrive tout de même à me transporter dans un ailleurs. Je découvre que cette corvée du démaquillage, surtout lorsque l’on revient d’un diner trop tardif, a une connotation plaisir que je peux maintenant renouveler chaque soir.

120ml 38,00 €

Question tourisme, nous restons à Bali pour l’eau micellaire. Je ne suis pas fan de l’eau micellaire en général, exception faite lorsque je suis en voyage car c’est très pratique. En revanche, j’ai tout de suite été séduite par son parfum rafraîchissant et dynamisant, et cette sensation s’est concrétisée lorsque toutes les impuretés présentent à la surface de ma peau ont été capturées sur mon coton. Une formule phytoaromatique inédite composée d’extraits de fleurs tropicales (Frangipanier, Gardénia, Hibiscus, Ylang Ylang, Lotus) aux propriétés purifiantes et adoucissantes et bien sûr d’ agents nettoyants et doux, j’ai nommé : les fameuses micelles.

200ml – 29,00 €

Ma peau débarrassée de toutes les impuretés peuvent enfin recevoir le soin. Un soin qui doit répondre à plusieurs critères : hydrater, nourrir et ralentir le processus du vieillissement : la Crème Précieuse (50ml – 143 €). Et là c’est au Japon que Cinq Mondes nous entraînent car ce produit est inspiré d’un rituel de beauté de l’impératrice Komyo. La magie opère car c’est un réel bonheur de savoir que dès que je pose ma crème de nuit et que les bienfaits de la Chronobiologie et des Cellules Souches Végétales travaillent pendant que je dors en stimulant le renouvellement cellulaire et en régénérant mon épiderme. Génial, non ?!

Pourquoi ça marche ?

-Des cellules souches végétales, pour booster le renouvellement cellulaire au moment le plus opportun, soit la nuit.

-Du Chronodyn® – actif breveté – pour mobiliser le calcium et stimuler la régénération cellulaire.

-De l’Acide Hyaluronique Végétal pour maintenir l’hydratation, protéger la peau et lutter contre l’apparition des rides et ridules.

-De la Fleur de Lotus Biologique et le Shiso : respectivement antioxydant et apaisant, ils permettent de lutter contre le stress oxydatif.