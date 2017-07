Voici mon petit vanity maquillage de canicule, réduit au minimum, avec mes indispensables :

-Un mascara pour des cils loooooongs et forts, qui ne coule pas et tiens une journée et une soirée sans ciller, j’ai nommé le Lash Domination de Bareminerals.

-Pour une bouche hydratée, un jumbo qui rehausse ma couleur naturelle de lèvres, le Phyo-Lip Twist de Sisley numéro 15. Depuis que je l’ai découvert, je ne jure que par lui : la teinte est parfaite et la douceur-soin est incluse !

-L’ombre blackstar de By terry. Une ombre sous format stick qui se module à l’infini, avec plus ou moins d’intensité selon son mode d’application. Au doigt, au pinceau …. Perso la journée je l’applique en ombre à paupière au doigt et le soir au pinceau en eyliner que je dégrade. Regard de biche garanti.

-Un fond de teint couvrant mais très naturel : le nouveau fond de teint BareMinerals barepro fluide (il existait en compact). IL est parfait ! Ma peau mixte en redemande, il se fond parfaitement est sans transfert, camoufle parfaitement et sait se faire oublier.

-Avec cette chaleur, les collants sont au placard et mes jambes encore blanchissimes donc : un maquillage pour les jambes. Pas facile à dégoter, croyez-moi, car les rois dans ce domaine c’est la marque Covermark, non distribuée en France et qui ne propose pas sur le net d’échantillons pour tester la teinte adéquate (à bon entendeur …). Bref une marque française à fait un petit bijou : Le fluide Jambes divines de Caudalie. Sa teinte s’adapte à toutes les carnations (attention quand même à bien s’entrainer avant le jour j, car les premières applications ne sont pas si naturelles que cela.

– Un vernis rouge-rouge bio de surcroit de chez Nailstation

Et voilou