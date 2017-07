Du soleil pour notre peau ! Oui, à condition de bien choisir son indice de protection car chaque peau doit trouver sa protection, voilà la règle d’or pour un été en toute sécurité et en toute beauté. Faisons un petit tour d’horizon sur les tendances solaires 2017 avec des marques qui nous offrent chaque saison des produits jouant innovation et performance.

La fragilité de la peau du visage nécessite une très haute protection pour éviter d’activer le relâchement cutané ainsi que la prolifération des taches, il est donc conseillé un indice de protection SPF 50. Lorsque l’ensoleillement est à son comble, s’enduire le corps avec un SPF 50 est également une précaution à prendre.

Clarins : Crème Solaire Anti-Rides Visage UVA/UVB 50+ :75 ml – 29,95€

Mary Cohr : Age Signes Defense qui allie un soin visage avant et après solaire. : 50 ml – 97€

Pour un ensoleillement modéré, on se dirigera vers un SPF 30

Esthederm : BronzRepair soleil modéré est un soin solaire anti-rides fermeté. Cette crème douce et onctueuse stimule le bronzage, prévient le photovieillissement est destinée aussi bien au visage qu’au corps : 67,00 €

Polysianes SPF30 pour le corps, gelée nacrée au doux parfum de Monoï : 125ml – 15,00€

Sisley Super Soin Solaire Brume Lactée Corps SPF30 – ce soin solaire protecteur de jeunesse assure une protection anti UVA-UVB est idéale pour les premières expositions et pour les peaux claires ou sensibles au soleil nécessitant une haute protection : 150 ml – 93,00 €

Les brumes solaires sèches sont des soins « nouvelle génération » avec petit spray sympa qui permet une bonne protection et évite de retrouver tout le sable de la plage sur nos fesses.

HeiPoaSPF 30 au monoï dont les effluves nous transportent dans les îles. 15,00€

Et pour celles qui souhaitent un teint doré, naturel et lumineux dès la première application,

Dior Bronze Visage, SPF 15, 30ml – 29.90€

Tartinez-vous en beauté et bonnes vacances ! Promis, on se revoit très bientôt.