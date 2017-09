Le soin des peaux déshydratées by Vivacy

La Crème Hydratante Intense est le soin des peaux déshydratées et est la toute dernière création des Laboratoires Vivacy (bien connu des professionnels de la médecine esthétique).

Ce soin est un traitement pointu visant à améliorer les peaux déshydratées par plusieurs actions ciblées

Hydrater directement les couches supérieures de l’épiderme en y apportant les principes actifs indispensables à une résurrection efficace et rapide tels que l’Unitamuron H-22 + Polysaccharides anioniques dont l’Acide Hyaluronique ainsi que de l’Uniprosyn PS-18 dont l’action est de renforcer la barrière cutanée et de lutter contre la déshydratation. Conforter & donner de l’éclat sont les résultats d’une nutrition intensive grâce aux principes actifs du beurre de Karité. Zénitude assurée par l’action de Syn®-Ake qui décontracte les muscles faciaux et assure une meilleure souplesse cutanée.

Comment je l’utilise ? Sur un visage, un cou et un décolleté parfaitement nettoyés, je l’applique en complément du Sérum Régénérant Cellulaire de la gamme STYLAGE® SKIN PRO.

Le + produit : Ce soin à la texture riche et onctueuse remédie instantanément à l’inconfort que peut représenter un épiderme en souffrance par son manque d’hydratation.Un soin qui agit rapidement, efficacement et sur du long terme.

Son conditionnement innovant, un pot airless avec pompe tactile pour un geste quotidien facile et pourvu d’hygiène.

Le – produit : Son prix de 120 euros.

Crème Hydratante Intense des Laboratoires Vivacy, 50 ml, 120 euros

www.stylage-skinpro.com