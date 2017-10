Quand on est jeune, un seul objectif : Plaire ! Quand on vieillit, un seul objectif : Ne Pas Déplaire !

Premières rides ou rides profondes et pour ne vexer personne, rides d’expression ; quoi qu’il en soit, un vœu pieux : les faire disparaître ou tout au moins les atténuer !

Le laboratoire de recherche Sisley a mis au point Double Tenseur, un soin perfecteur de peau à la double performance : lisser & tonifier l’épiderme.

La première action constatée rapidement est un lifting immédiat, radical dû à la combinaison performante d’association de principes actifs : de l’extrait de graines d’avoine qui agit tel un maillage 3D (rétractation, lissage du micro-relief cutané) ainsi que des extraits de Ratanhia et de citron dont les propriétés astringentes tonifient et lissent le grain de peau. La seconde performance est une action régénérante et reconstituante tout en profondeur afin de renforcer le capital fermeté jour après jour donc sur du long terme. Cette seconde action de Double Tenseur trouve sa prouesse dans sa composition novatrice en y intégrant de l’extrait de graines de Coton pour stimuler la production d’acide hyaluronique à de l’extrait de Vigne Rouge, véritable anti-radicalaire pour protéger la peau contre le stress oxydatif.

Résultat près 4 semaines de test :

Un résultat rapide : ma peau est instantanément lissée, plus ferme et repulpée. Les contours de mon visage sont gainés et mes traits comme retendus. Dès mon réveil, mon miroir me renvoie l’image d’une femme plus jeune, plus « fraîche ». Un confort épidermique très agréable, ma peau ne tire pas, elle est parfaitement hydratée. Un parfum léger composé d’huiles essentielles énergisantes de Géranium, Coriandre, Lavande et Litsea cubeba parfait ce soin

Malgré son prix qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, je recommande vivement ce soin pour sa grande qualité, son efficacité et comme un garant à notre moral souvent perturbé par nos fameuses hormones. Et le vrai plus il est efficace sur moi qui ai plus de 65 ans et sur ma fille de 40 ans . On adore et on en redemande !

Double tenseur de Sisley : 30ml – 130 euros