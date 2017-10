La semaine dernière, Yves Rocher m’a gentiment proposée de faire une virée shopping dans l’un de leur magasin. Mission acceptée avec enthousiasme car très franchement cela faisait belle lurette que je n’avais pas utilisé les produits de la célèbre marque végétale créée par un passionné des plantes en 1959. Comme je suis en plein test de produits de soins j’ai jeté mon dévolu sur le make-up, avec une idée en tête : un papier sur le make-up idéal pour brunch du dimanche. En bref un make-up naturel et sexy, qui fait le job (me rendre beaucoup plus belle) sans en faire trop.

J’ai donc misé sur la BB peau parfaite, une BB crème sublimatrice 6 en 1 avec un SPF 20.

Ses extraits de riz vert protègent la peau tandis que ses pigments unificateurs révèlent l’éclat sans faire plâtre. Mon teint est unifié, mes petites rougeurs se sont estompées. J’ai comme gagné en lumière. Un produit top, pour une peau parfaite en un seul geste (existe en 3 teintes, 15,90€).

Pour apporter encore plus de lumière (c’est que j’en ai bien besoin en ce moment), le stylo rayonnant jeunesse est un vrai ami, il estompe les zones d’ombres et lisse les ridules. A glisser également dans son sac pour des petites retouches éclat en fin de journée (existe en 3 teintes, 19,90€).

Pour la bonne mine j’ai choisi de détourner le crayon lèvres éclat. Ce jumbo se fond à la peau parfaitement et appliqué sur les joues, puis estompé, il est bluffant. Un effet fraicheur tout en transparence (j’adore le coloris Rose Sorbet). Pour celles qui ne peuvent se passer d’un peu de couleur sur les lèvres, n’hésitez pas à l’appliquer. Il hydrate et colore subtilement (9,90€).

Mon teint glowy-healthy est top !

Pour finir ce look, je mise sur le mascara, et la TADAAAAAA ! Le volume vertige fait des yeux de biche, donc pas besoin de rajouter du crayon (et puis on a dit naturelle le dimanche) 23,90€.

En revanche petit coups de crayon sur les sourcils pour remplir les mini trous et intensifier le regard (9,90€, existe en 5 teintes).

Petite cerise sur le gâteau : des ongles nickels colorés en framboise (la couleur repérée sur les podium des collections printemps/ été 2017). En une couche la couleur est intense. Coté tenue rien à redire : au moment où je vous écris mes petits doigts sont toujours habillée de ce vernis. (soit 5 jours de tenue sans une écaille). Vrai plus c’est un mini mini prix à 2,95€ qui se décline en 50 couleurs. Un kiffe !

Comme je ne suis pas une experte en application vernis et que je fais chaque fois des accros pendant le temps de pose j’ai également acheté le SOS retouche. Un produit miracle !

Un accro ? Pouf-pouf, on l’applique une fois en diagonale, une fois à la verticale, il dilue l’accro et c’est réparé. Un produit méconnu que toutes les filles devraient connaître et avoir. Dans tous les cas, pour moi une révélation ! (7,90€)

Voilà, vous connaissez tout de mon expérience très réussie du maquillage Yves Rocher et connaissez mes astuces pour être belle, tout naturellement ;-)

www.yvesrocher.fr

Billet sponsorisé