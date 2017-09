Réparer les cheveux après les vacances

Synonyme de l’été : cheveux au vent, baignades, soleil et bien évidemment avec un retour à la réalité difficile car en guise de chevelure c’est un véritable champ de chaume qu’on a sur la tête.Pouvons-nous parer à cette catastrophe ou tout au moins limiter les dégâts ? Ben oui, carrément !

Nous avons aimé ces marques pour leur action ciblée pour prévenir et réparer les dégâts de l’été.

Protéger nos cheveux avec le sublimissime Fluide Protecteur Solaire de Furtherer non-gras pour assurer une protection parfaite de la chevelure exposée.

Son but est de prévenir la déshydratation des cheveux et leur apporte de la douceur sans les alourdir. Son KPF90 protège la Kératine du cheveux à 90%. C’est le produit indispensable, 23 euros.

Rituel sauve tifs :

Weleda Shampoing Régénérant à l’avoine naturelle nettoie en douceur tout en protégeant les cheveux secs et abimés. Grâce à l’extrait d’avoine bio, ce soin shampoing structure, fortifie et protège la chevelure, 8.75 euros

Welada Capillaire Masque à l’avoine :Ce masque capillaire hydrate, fortifie et lisse les cheveux secs et abîmés, sans les alourdir. L’extrait de pensée sauvage apaise le cuir chevelu..Enrichi en beurre de karité bio, ce soin intensif contient également de l’huile de coprah bio, d’argousier bio et de jojoba bio qui nourrissent et favorisent la souplesse des cheveux. L’extrait de pensée sauvage apaise le cuir chevelu. Les huiles de coprah, de jojoba, d’argousier biologiques et le beurre de karité biologique nourrissent, facilitent le démêlage et favorisent la brillance naturelle des cheveux, 9.75 euros

De chez Klorane le baume après-shampoing à l’avoine est idéal et je l’emploie souvent directement après avoir juste rincé mes cheveux. Le résultat est incroyable : une chevelure brillante souple, 18.50 euros

Faire un brushing tous les jours, très peu pour moi ! Alors je laisse mes cheveux sécher naturellement mais voilà : je frise. Shampoing Sublime Curl de Furtherer pour Cheveux ondulés, bouclés. Ce shampoing et son après-shampoing sont des activateurs de boucles, ils les redessinent et les assouplissent délicatement. Ces 2 soins laissent ma chevelure brillante et souple et lui donnent du volume.

Shampoing Sublime Curl Furtherer:200 ml -21.90euros

Après-shampoing Sublime Curl Furtherer: 150 ml-19.90 euros