Vanitycase partenaire de Pop Your Beauty !

Toujours à la pointe de nouveautés innovantes quand cela concerne la Beauté, Vanitycase.fr est un des partenaires officiels du premier salon dédié à la beauté et au bien-être : Pop Your Beauty, qui aura lieu les 28 et 29 octobre 2017 au Carrousel du Louvre.

Durant 2 jours entiers et à partir de 10h00 jusqu’à 19h00, Pop Your Beauty offre une formidable occasion de découvrir en un seul et même endroit toutes les nouveautés en matière de beauté en fédérant l’ensemble des acteurs de l’industrie de la parfumerie. La présence de ces faiseurs de beauté constitue un des moments forts du Salon et permet aux marques de montrer leur savoir-faire et au grand public de découvrir leurs dernières nouveautés en les invitant à tester leurs produits.

Problématiques beauté/bien-être ? Pas de problème !

Une borne interactive crée votre visite personnalisée après un entretien virtuel ciblé « question-réponse ».

Le monde de la Beauté vous passionne ?

Assistez aux conférences animées par les marques dans un lieu propice aux conseils promulgués par des experts.

Un lieu ludique ?

Oui ! Pour s’amuser le temps d’un atelier DIY, d’une séance de yoga…

Alors convaincues ? Oui, mais voilà que faire de vos chères petites têtes blondes ?

Aucun souci ! Pop Your Beauty privilégie le confort des parents en créant une « halte garderie » où vos héritiers sont pris en charge pendant que Monsieur & Madame se font chouchouter. Génial, non ?

Alors, rendez-vous à Pop Your Beauty Festival, on vous y attend avec impatience !

https://www.weezevent.com/pop-your-beauty-2017.

Pass 1 jour – 10€ / Pass 2 jours – 18€