Depuis toujours je suis addicte au baume de rose by Terry, en version classique, c’est-à-dire transparent naturel.

J’en use et abuse du matin jusqu’au soir, sur mes lèvres mais aussi sur les cuticules et les ongles.

En ce moment, je suis d’humeur look nude avec une forte envie d’un coup de peps sans pour autant avoir l’air maquillée. Heureusement la papesse du « maquillage-soin » a créé une autre version également culte : le baume de rose teintée en 6 six nuances réjouissantes et élégantes, subtiles et ingénues.

Toujours nourrissant, lissant et régénérant, ce tendre trésor colore magnifiquement le sourire. Sans affectation, ni excès.

Ma teinte préférée ? Mandarina Pulp (en photo) un corail, tout en transparence qui apporte une touche pimpante et gourmande à la bouche.

Dans sa formule de 48 actifs « onguents » alliant ce qu’il y a de plus luxueux du patrimoine nutri-sublimateur, la cire essentielle de rose adoucissante et apaisante, le beurre de karité relipidant, la vitamine E anti-radicalaire, les céramides restructurants et les sphères de comblement hydra-lissantes… réparent les lèvres en profondeur et durablement. Sa texture inimitable, véritable opus nourrissant, fond comme une gourmandise irrésistible.

Délicatement parfumées à la rose, mes lèvres sont douces, nourries et protégées. Subtilement teintées, elles nuancent mon sourire d’un éclat naturel.

Baume de rose nutri-couleur by Terry, existe en 6 teintes, 42 €