Coiffirst un coiffeur qui vous veut du bien

Que votre coiffeur préféré soit en vacances ou parti sans laisser d’adresse, cette situation vous met dans un état de détresse immense car, bien évidemment, c’est le jour J où vous devez être sublimissime. Pas de panique et qu’importe l’endroit où se trouve le figaro de votre cœur car ce que vous souhaitez le plus au monde, c’est que votre tête en friche soit prise en charge le plus vite et le mieux possible. C’est au Nouveau Printemps de la Beauté, que se trouve la solution à tous vos problèmes : Coiffirst. Un accueil chaleureux, une oreille à votre écoute, un pro pour la réalisation de tous vos désirs.

Je souhaitais « faire les racines » mais également une coupe légère. Après avoir échangé avec coiffeur et coloriste, nous sommes tombés d’accord pour effectuer une couleur sur mesure aux reflets naturels sans ammoniaque et à base d’huile.

Un soin s’est imposé après la phase couleur et donc un protocole a été mis en place pour booster les pigments capillaires tout en renforçant la fibre de mes cheveux. Coiffirst travaille avec Kérastase qui cible les cheveux colorés et a mis au point un produit miracle : Fusidore pour embellir les colorations tout en soignant la fibre capillaire. Le temps de pose de 5 minutes permet la pénétration de toutes les molécules bienfaisantes du produit. A suivi la phase coupe, Coiffirst utilise des ciseaux chauffants, véritable révolution technologique, qui en coupant renforcent les pointes et donnent plus de force et de vigueur aux cheveux. Le brushing est la phase dite de vérité car soit le miracle s’est accompli ou pas. Une fois le brushing effectué, pour donner de la brillance, de l’huile Coiffirst sublimatrice de lumière à base de fleur de camomille et de monoï a été appliquée. Le résultat est probant car cela fait briller mes cheveux et par un effet d’optique un joli volume.

J’ai, non seulement, passé un moment délicieux avec une équipe de professionnels qui m’ont promulguée multe conseils, mais j’ai été surtout ravie des résultats ! Une couleur travaillée spécifiquement pour moi, un soin performant, une coupe qui me permet d’être parfaitement coiffée, un brushing qui bouge tout en souplesse. Je suis certaine que Coiffirst situé au Printemps de la Beauté deviendra d’ici peu l’une des adresses incontournables pour toutes femmes, parisiennes ou pas.

Coiffirst Printemps de la Beauté

20 rue du Havre, 61 rue Caumartin

Renseignements et rendez-vous au 01.42.82.62.52