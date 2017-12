Le Baume à la Rose Noire Sisley

La Recherche Sisley enrichi la ligne à la Rose Noire en créant un nouveau soin quotidien. Pour permettre à la peau de retrouver le rebond et l’éclat d’une peau jeune mais aussi pour lui offrir une expérience soin inédite. Ce nouveau soin concentre en son cœur la quintessence de la Rose Noire en y réunissant ses extraits aqueux et huileux, utilisant ainsi toutes les propriétés de cette fleur rare. Elle est associée à deux autres variétés de roses, l’extrait de Rose de Mai, adoucissante et rafraîchissante, et l’extrait de Rose des Alpes, anti-oxydante et protectrice d’éclat, offrant ainsi une sensorialité et une efficacité exceptionnelles.

Résultats : Un aspect rebondi, éclat et luminosité du teint, confort et hydratation.

Un must dès 40 ans au tarif de 145 euros.