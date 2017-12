Une chambre de petite fille

L’attente d’un bébé est un moment délicieux. Imaginer et concevoir son nid …. Une pièce à part, un lieu spécial pour un enfant spécial. Son aménagement doit-être fonctionnel, son ambiance apaisante mais également stimulante et grandir encore quelques années avec l’enfant.

Nous avons eu la chance de découvrir la chambre d’un adorable bébé, une petite fille. Elle a hérité de la chambre de son grand frère dont la chambre venait d’être repeinte en gris Dior et le lit retapissé en vert d’eau. Deux contraintes sur lesquelles sa maman a décidé de capitaliser en définissant son thème et son code couleurs.

Le papier-peint Cole & Son est la combinaison parfaite de différentes couleurs qui vont ponctuer la chambre et mettre en valeur les éléments clés : lit à barreau, commode surmontée d’une table à langer (Baudou). le lit d’ado a été transformé en banquette grâce à une multitude de coussins confectionnés par l’heureuse maman. Il sera parfait pour accueillir une nounou le cas échéant. Un tapis-nuage en laine crée un coin jeu et favorise un sentiment de confort et de sécurité. Une niche dont le fond est recouvert du papier-peint fait figure de vitrine mettant en valeur des objets de collection et de famille.

Parmi les nombreux jouets, un objet culte : Sophie La Girafe, un beau poupon de 52 cm (qui a été le compagnon adoré de la maman et a ravi son enfance. C’est le poupon mythique de Corolle : Poupon Chéri ) et évidemment pléthore de jeux Moulin Roty qui raviront la petite Thalia.

Pour les soins de Bébé, la jolie gamme Sophie La Girafe et Natura Siberica. Coté vêtements, des petites brassières, tricotées par une amie avec les laines Cheval Blanc mélange de Bambou et de laine ce qui confère à ces modèles extrême douceur et chaleur, l’idéal pour un nouveau né. L’une d’elle a été agrémentée d’un col fleur et boutons en Liberty.