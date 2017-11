Joie de Vivre,laboratoire les élixirs W

J’aime particulièrement le concept de sérums-elixirs surtout lorsqu’ils sont élaborés selon les principes artisanaux et biologiques.La peau a soif et la nourrir permet de ralentir le processus de vieillissement.

Utilisant un soin de nuit à base de rétinol, il est impératif, dès le matin, d’alimenter mon épiderme avec des ingrédients contribuant à lui redonner élasticité, hydratation et préserver son éclat.

Un sérum qui se nomme « Elixir la Joie de Vivre », un peu prétentieux, non ? Et bien, ce soin est à la hauteur de son appellation. Pourquoi ? Parce que les huiles précieuses ont été choisies pour leurs actions pointues :

Les PÉPINS DE FRAMBOISE : anti-oxydante, anti-rides et anti-radicalaire

Les PÉPINS DE GRENADE : activation du renouvellement cellulaire, amélioration de l’élasticité de la peau et régénération de l’épiderme

L’ONAGRE : revitalisante et restructurante les fibres de collagène

La CAMELINE : régénérante, réparatrice et illuminatrice

La ROSE MUSQUÉE cicatrisante atténue les rides liées au photo-vieillissement

L’AMANDON DE PRUNE émolliente et assouplissante

L’INCA INCHI calme les irritations, restructure et améliore la micro-circulation cutanée

Coté huiles essentielles

Elles sont douze, pour à la fois raffermir les tissus, stimuler les cellules, réguler le sébum, atténuer les taches et cicatriser. En synergie émotion, la bergamote apporte bonne humeur, le petit grain bigarade apaise, la rose de Damas aide au lâcher prise, le palmarosa stimule, l’ylang-ylang et la myrte citronnée rendent euphorique etc…

Ce que j’aime dans L’élixir W, outre l’efficacité de ses composants, c’est la philosophie avec laquelle il été conçu : celle du bien-être distillé jusqu’au plus profond de nos cellules pour équilibrer le BEAU, le JUSTE et le BON et de redonner au geste quotidien un plaisir chaque fois renouvelé.

Conseils d’utilisation : Verser quelques gouttes de Joie de Vivre dans une main et joignez délicatement les paumes. Humer son parfum par une longue inspiration puis appliquer en massage doux sur le visage, de l’intérieur vers l’extérieur en n’oubliant ni le cou ni le décolleté et ni le dessus des mains.

L’Elixir peut être appliqué le matin comme le soir, sa formule aromatique est non photo-sensibilisante.

Le flacon de 20 ml a une durée de vie de 3 mois : 55,00€

