Apicia, ma marque coup de cœur

J’ai découvert il y a peu la marque Apicia et la très large gamme de produits qu’ils proposent. Outre les bougies, gelée royale, les shampoings… il ya le soin de nuit. Une découverte, pour moi.

Composé de miel & de gelée Royale 98,8% d’origine naturelle. La formule est écologique et biologique .0% Parabènes, 0% Silicones, 0% Phénoxyéthanol, 0% Phtalates, 0% Huiles Minérales, 0% Sodium Laureth Sulfate

Les actifs naturels du soin anti-âge nuit se retrouvent dans cette formule enrichie en actifs hydratants, facilitant la régénération de l’épiderme pendant le sommeil. Le miel est reconnu pour ses propriétés hydratantes – grâce à sa forte teneur en eau florale , énergisantes, antioxydantes et cicatrisantes. Par sa concentration en flavonoïdes, il protège du vieillissement cutané et favorise l’élimination des radicaux libres. Le miel est également extrêmement nourrissant, grâce à sa concentration en minéraux et vitamines, à commencer par celles du groupe B, indispensables à notre épiderme. La gelée royale est une des substances les plus riches de la nature, grâce à sa teneur exceptionnelle en nutriments essentiels. Elle préserve l’élasticité de la peau.

Une crème non grasse, parfaitement absorbée par la peau. En 1 semaine, ma peau parait plus nette, plus dense. Idéales pour toutes les peaux : Pour les peaux jeunes, comme protecteur de vieillissement cellulaire. Pour les peaux matures, grâce aux actifs reconnus pour stimuler les cellules et les fibroblastes.

Un coup de cœur je vous dis !

www.apicia.fr