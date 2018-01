Une peau lissée ? Vive les ventouses !

Depuis mon accouchement je suis en mode régime, massages par une super pro et ventouses by moi-même car malheureusement mon budget massage n’est pas extensible.

J’en avais entendu parlé (en bien) par des copines qui religieusement tous les soirs se massent avec des ventouses pour décoller et éliminer cette satanée cellulite.

J’ai donc décidé de me faire un avis, et j’ai testé. Mais pas folle la guêpe : j’ai testé les cellublue, car il existe une ventouse taille L, histoire d’aller plus vite sur certaine zone, qui sont plus grandes (cuisses et fesses). La méthode est simple : on commande son petit kit (25€) comprenant une huile, une ventouse taille M, une L et un roller et c’est parti!

On s’enduit d’huile et on reproduit le palper rouler manuel via les ventouses. Pour celles qui se posent la question : oui cela fait maaaaaaaaaaaal ! Mais on s’habitue … et je dois avouer que les résultats existent. Cela motive à continuer son régime et permet de se réaproprier son corps … Petit à petit.

Mais soyons claires : attention aux gestes car il y a risque de casser les fibres, on lit donc bien le mode d’emploi et on regarde les tutos. Bref on ne fait pas n’importe quel geste. Sinon gare aux dégats.

Ensuite on fini son rituel par le roller qui lisse les amas graisseux et gomme à terme la peau d’orange.

www.cellublue.com