Must have : Panasonic sauna facial-ioniseur

Il y a des années, enfin des lustres, j’ai eu un ioniseur, qui a fini au fond d’un placard de la salle de bain, puis à la poubelle car vraiment trop encombrant, donc impossible à caser pour s’en servir régulièrement.

Puis Panasonic a inventé le nouveau sauna facial, le EH-XS01, doté de la technologie nano ionique. A récéption c’est la très grande surprise, l’objet est beau, tout petit, sans cartouche. Bref je l’aime déjà. a moi teint unifié et rayonnant!

Je le pose donc dans la salle de bain, si petit que mon mari ne le remarque même pas, alors que soyons claire, généralement il beugle car j’envahis la salle de bain.

Mais revenons à nos moutons : cette petite chose crée des particules de vapeur nano ioniques 18 000 fois plus fines que la vapeur classique, pour une hydratation en profondeur de la peau.

La vapeur douce et chaude stimule la formation de collagène, pour un effet anti-âge visible.

Pour l’ado de la famille c’est aussi un objet qui devient rapidement indispensable, adieu boutons ! Les impureté sont éliminées au fur et à mesure des utilisations.Un rituel soin a adopter au quotidien pour une peau saine et radieuse.

Pour utiliser le nouveau sauna facial (EH-XS01), rien de plus facile. Versez de l’eau minérale, appuyez sur l’interrupteur et c’est parti ! La durée du soin dépend de la quantité d’eau versée dans le réservoir. Selon votre rituel de soin quotidien, vous pouvez effectuer une hydratation complète en 12 minutes, une hydratation rapide en 6 minutes ou un simple nettoyage profond en 3 minutes.

Etude menée auprès de 64 femmes âgées de 35 à 49 ans :

Après 4 semaines d’utilisation, les mesures montrent une augmentation de l’hydratation de 95,12% et une augmentation de 132,57% après 8 semaines.

Après 4 semaines d’utilisation, les mesures montrent une amélioration dans la fermeté et l’élasticité de la peau de 12,06% et de 22,55% après 8 semaines.

Après 4 semaines, les rides ont été réduites de 9,50% et de 18,83% après 8 semaines.

Après 4 semaines, les cernes ont été éclaircies de 5,96% et de 13,88% en 8 semaines.

Après 8 semaines, réduction visibles de l’apparition des boutons et pores par 42,03%.

179 €