Sisley hiver 2018

Bon oui, évidemment, vous le savez je suis fan des produits Sisley, et évidemment de leur maquillage. Il faut dire, qu’à chaque fois c’est un sans faute.

Tout particulièrement pour les nouveautés de janvier 2018 avec la nouvelle base de teint correctrice de Sisley : un fluide surdoué, qui tient une double promesse : Par son action make-up, il corrige instantanément les irrégularités de la carnation, grâce à ses nacres Color Correct et son effet soft focus, et prépare la peau au maquillage.Par son action soin, il protège des agressions extérieures, éclaire et unifie le teint au fil des jours. 65 €.

En sans faute également les stylos liners à la mine rétractable déclinés dans des couleurs profondes pour illuminer le regard, dotés d’un mini taille-crayon intégré qui permet de maintenir la finesse et la précision de la pointe au fil des applications.5 teintes sparkling : des teintes lumineuses infusées de délicates paillettes et 3 teintes mystic : des faux-noirs moirés aux reflets subtils. Mes chouchous le bronze et le brown. Juste sublimes. (38 €)

Pour finir, 4 nouvelles teintes mates dans les phyto-lip twist oscillant du beige rosé au rouge grenat, au programme concentré de pigment, toucher velours et hydratation. (34,50 €)

Tout de suite l’hiver devient moins rude.