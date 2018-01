Vernis enfant

Quand on est petite et que l’on voit sa maman se faire une manucure, une seule envie : faire de même !

Alors Manucurist a créé pour toutes les petites filles 9 vernis qui sentent bon et qui s’enlèvent à l’eau savonneuse. Un moment privilégié à partager entre petites et grandes filles avec la perspective de très bons souvenirs.

Formulés sans formaldéhyde, sas toluène ni solvants, sans dibutyl phtalate, sans parabène… Ils sont garantis non toxiques, non inflammables et sans HAZMAT. Une idée juste géniale que l’on ne peut qu’adorer. En plus les packagings sont adorables, et les couleurs enchantent nos petites princesses.

8,90 euros l’un.

www.manucurist.fr