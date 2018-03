Corps, peaux sensibles et sèches

Le problème des peaux sensibles et sèches se manifeste de différentes façons et pas toujours très sympathique.Tout d’abord, on peut avoir un véritable inconfort au niveau de l’épiderme qui sous entend un manque de souplesse.

Ensuite des tiraillements et qui est en fait une barrière cutanée fragilisée et qui se traduisent par des démangeaisons. Les laboratoires Laroche-Posay ont créé un lait pour le corps qui relipide la peau, répare tout en renforçant la barrière cutanée : Lipikar.

Pourquoi ça marche ?

Du beurre de Karité pour fournir des acides gras essentiels et apporter des lipides pour imprégner immédiatement la peau sèche et combler ses carences en lipides. Le beurre de Karité redonne confort et souplesse. Il y a également, dans la composition du Lait Lipikar, du niacinamide, un actif innovant, pour atténuer les sensations d’inconfort et de tiraillements et bien sur un allié indispensable : de l’eau thermale de la Roche-Posay.

Le vrai plus de cette gamme est qu’elle est à destination de toute la famille du nourrisson à nos grands parents. Bref on aime, non, on adore !

Lipikar lait relipidant pour le corps de la Roche-Posay

Flacon pompe 400ml 16.95euros