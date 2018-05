Prendre soins de ses mains

Je les lave 1000 fois par jour alors elles sont sèches, très sèches ….

Mes mains ressemblent à celles d’une vieille dame, heureusement j’ai décidé de prendre les choses en mains (très mauvais jeux de mots, je sais).

Pour cela j’ai placé dans ma cuisine des produits de la compagnie de Provence: un savon tout doux et une crème avec flacon pompe qui sentent incroyablement bon le thé blanc, mais aussi un liquide vaisselle adapté aux peaux sensibles (qui fait joli dans ma cuisine et qui nous transporte si bien dans les Alpilles que l’on a limite envie de faire la vaisselle) .

Dans ma salle de bain et celle des enfants j’ai fait pareil, j’ai disposé de jolis flacons pompe, savon et crème hydratante pour les mains. Dans celle de l’ado : Thé Noir, qui se marie parfaitement à sa déco, et dans celle de mini me, le savon de marseille neutre car elle a la peau sensible des bébés. Pour nous re Thé Blanc car suis une aficionados.

Et depuis ? cela va mieux, mes mains me font moins mal et sont beaaaauuuuucooooop plus jolies.