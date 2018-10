L’intw Peau Parfaite de Joëlle Ciocco

L’experte du soin de la peau et du visage nous livre sa vision de la peau parfaite et ses secrets pour l’obtenir…

Selon vous, qu’est-ce qu’une belle peau en 5 mots ?

Une belle peau est une peau éclatante, au grain de peau resserré. Elle est nourrie, unifiée mais aussi douce, ne trahissant pas les agressions quotidiennes, ni même les signes de fatigue.

Comment reconnait-on une belle peau ?

Une belle peau se reconnait au premier coup d’œil. La personne rayonne, d’où l’expression “être bien dans sa peau”. Une belle peau est unifiée, sans rougeurs et sans taches, elle renvoie parfaitement la lumière. Au toucher elle est douce, bien hydratée, sans rugosités ni signes de dessèchement. Elle présente en fait un grain resserré et uniforme. Elle est saine, confortable et ne tiraille pas. En résumé, elle est parfaite.

Aujourd’hui pour les femmes de 30 ans,qu’est-ce qu’une belle peau ?

Les femmes de 30 ans subissent, dans leur vie et dans leur peau, des changements décisifs comme l’arrivée du premier enfant, un travail prenant, le stress, la fatigue… Elles viennent dans mon cabinet avec une peau souvent mal entretenue. Même si elles ne se sentent pas encore concernées par les signes du vieillissement, elles sont en revanche très attentives à tout ce qui se voit : le grain de peau irrégulier, les pores élargis, le teint terne, l’aspect brillant de la peau, les imperfections, les cicatrices, les cernes… Mais elles oublient souvent que pour avoir ou garder une belle peau longtemps, il faut bien l’entretenir.

Quel conseil d’experte donnez-vous à une femme pour entretenir une belle peau ?

Le premier geste pour avoir une belle peau, c’est la toilette du visage, que l’on se maquille ou pas. Mais le vrai secret, c’est de ne pas attendre d’avoir des imperfections visibles pour utiliser un soin du visage. Il faut absolument choisir le bon, bien l’utiliser dans n’importe quel contexte : le matin, le soir, le week-end, que vous restiez à la maison ou que vous rentriez très tard.

Votre arme secrète pour une belle peau ?

Se constituer la beauty box de la peau parfaite : un nettoyant, un soin visage, un contour des yeux et un embellisseur pour les bons et les mauvais jours…

Vous avez créé l’épidermologie, est-ce que ça veut dire que l’épiderme est plus important pour avoir une belle peau ?

Une chose est sûre, l’écosystème cutané doit être préservé pour avoir une belle peau.

Elle résulte d’une multitude de petits évènements biologiques essentiels : ces évènements biologiques ont lieu au niveau de l’épiderme. L’épiderme est en effet la clé : c’est la seule couche vivante qui se renouvelle constamment et dont l’évolution se voit en surface.