Maison Bronzini et l’Oléo-Cosmétique

Promenons-nous sur les sentiers de Provence aux sons des cigales et allons jusqu’au Moulin à Huile de la Chartreuse qui est l’un des plus vieux de France en activité. Il fut créé en 1358 par l’Ordre des Chartreux avec la bénédiction du Pape Innocent VI. En 2009, les bâtiments du Moulin à Huile ont été inscrits par les Monuments Historiques de France.

Et en 2008, date qui marque d’une pierre blanche la Maison Bronzini qui reprend le moulin à huile de la Chartreuse du Val Bénédicte, implantée en Provence, à Villeneuve-Lez-Avignon. C’est avec l’ADN de ce Monument Historique en poche que Philippe Bronzini et son équipe d’experts (dont Christophe Randoulet), élaborent des créations dans la plus grande tradition en offrant des assemblages uniques et reconnus d’Huile Vierge Extra.

Sa passion et sa connaissance pointue de l’olivier l’invitent tout naturellement à exploiter les vertus médicinales de cet arbre sacré.

Deux années de recherches pour mettre au point les synergies des différentes molécules actives et naturelles et lancer son nouveau concept : l’Oléo-Cosmétique.

Une gamme de soins anti-âge composée de différents principes actifs dont une molécule brevetée par la Maison Bronzini : Le Phenoliv Complex, présent dans les produits de la gamme et obtenu par un procédé innovant et breveté : « l’Oléo-Eco extraction ». Cet actif est un puissant antioxydant aidant à lutter contre les radicaux libres. L’ensemble des soins est sans paraben, sans silicone et 100% des actifs sont naturels. La collaboration étroite et privilégiée avec un nez de Grasse donne à la gamme des senteurs fraîches et fruitées.

maisonbronzinicosmetique.com