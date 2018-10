Quoi de plus banal que de perdre ses cheveux ?

Normalement c’est en Automne mais c’est un véritable calvaire lorsque l’on parle de quantité et de durée. En cas de chute, certains gestes sont à mettre en pratique et sachez que certaines huiles essentielles peuvent la freiner.

Quelles huiles essentielles contre la chute des cheveux ?

Voici 2 synergies élaborées par Dominique Baudoux de chez PRANARÖM, laboratoire d’aromathérapie scientifique et médicale. Il est d’abord indispensable de stimuler la micro-circulation sanguine et l’échange cellulaire afin d’obtenir uen meilleure irrigation du cuir chevelu et rendre la chevelure plus tenace.

Il est conseillé d’utiliser le Pin Sylvestre ou la Cannelle (écorce ou feuille) dans les proportions suivantes :

– 5 gouttes d’HE de Cannelle (écorce)

– 20 gouttes d’HE de Pin Sylvestre

– 30 ml d’huile végétale de Jojoba

Mode d’emploi

Frictionnez la chevelure avec l’huile après avoir lavé, rincé et essoré les cheveux normalement. Laissez poser toute la nuit. Répétez ce rituel deux à trois fois par semaine pendant trois semaines environ, en particulier en automne.

Faites suivre ce traitement par un soin à incorporer à votre shampoing.

– 10 gouttes d’HE Cajeput (melaleuca cajeputii)

– 20 gouttes d’HE Géranium rosat CV Egypte

– 20 gouttes d’Ess. Mandarine (zeste)

– 10 gouttes d’HE de Gingembre

Incorporez trois gouttes de ce mélange à une noix de shampooing juste avant utilisation. Massez normalement, laissez poser quelques minutes et rincez.

J’ai personnellement essayé ces 2 formules qui ont nettement ralenti la chute et fortifié ma chevelure et j’ai pu constater une repousse naissante.

Le + Produit :

Le résultat probant dès la 2° semaine

Le coût : Si à la base, il faut investir dans l’achat des huiles essentielles, je m’y suis retrouvée financièrement car chaque flacon me permet plusieurs élaborations de soins. Le prix diffère suivant l’huile essentielle.

L’odeur des huiles essentielles que j’aime tout particulièrement.

Le – produit

Ce n’est pas évident de procéder à ce protocole qui demande beaucoup d’assiduité.

www.pranarom.com/

*Ces mélanges ne conviennent pas aux femmes enceintes ou allaitantes, ni aux enfants.

Vous avez également le loisir d’acheter vos produits tout prêts :

Martine, après un stress, a perdu beaucoup de sa chevelure, elle a testé Redactiv2 du Laboratoire RENASCOR qui est un sérum réactivateur de croissance pour l’alopécie transitoire partielle. Le résultat a été également étonnant : arrêt de chute dès la 2° semaine, repousse après 1 mois de soin.

Pourquoi cela marche?

Le sérum lotion REDACTIV2® réactive la croissance des cheveux grâce à des actifs ayant déjà fait leurs preuves dans ce domaine, tels que le Redensyl® et le Procapil™.

Il a favorisé la réactivation cellulaire des bulbes capillaires dormants, le retour plus rapide à la phase de croissance du cheveu existant,une action anti-chute.

Le – Produit : Son prix 99 €, trop cher même car sur la durée il est impossible de savoir son efficacité si après avoir cessé le soin, la chute ne récidive pas. nous n’avons pu évaluer la performance que sur la contenance d’un produit.

www.laboratoire-renascor.com

Nous avons également aimé :

-les soins, les shampoings et après-shampoings Klorane et Ducray :

Shampoing Klorane chute des cheveux – Shampooing à la quinine et aux vitamines B, 400ml 9.50 €

Après-shampoing Klorane fortifiant & stimulant à la quinine et aux vitamines B, 200ml 8.75 €

Soin à ne pas rincer : Force Tri-active Sérum Densité Klorane, Croissance et Résistance 100 ml 29.95

Shampooing-Crème Stimulante Ducray 200ml 9,50 €