Halloween bio avec Namaki Cosmetics

Halloween, c’est une fois par an et toujours le 31 octobre. L’occasion pour les enfants de déambuler de portes en portes, déguisés et grimés de manière effrayante, en criant « trick or treat ».

Le déguisement ne me pose aucun problème ! En revanche, le maquillage : oui !

Sur la peau fragile de nos chères petites têtes blondes, brunes ou rousses, j’exige un produit qui ne soit pas nocif, qui respecte leur épiderme et la planète si il est bio c’est la panacée.

Et bien j’ai trouvé ! Namaki Cosmetics, une marque dédiée au maquillage à l’eau et aux déguisements pour enfants, certifiée bio.

La gamme de Namaki Cosmetics est immense; elle est proposée en kit avec différents thèmes : le monde sauvage (zèbre, tigre, ours, girafe ), le monde des horreurs (sorcières, zombies, diables, vampires) l’arc en ciel (chien et panthère rose, clown et sper-héros, pirate et coccinelle) le monde enchanté (fée et sirène, princesse et papillon).

Son utilisation simple et sans danger est expliquée pas à pas. Les modèles de maquillage sont très faciles à réaliser.

Le démaquillage se fait sans difficulté avec de l’eau tiède et un peu de savon.

Kit 8 couleurs : 8 fards de couleur + 1 pinceau cosmétic + 2 éponges + 1 livret d’instruction : 29.90€

Kit 3 couleurs : 3 fards de couleur + 1 pinceau + 1 livret d’explication : 9.90€

www.namaki.fr