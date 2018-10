L’aquagym : musculation et détente

Ça y est, je suis décidée à reprendre un sport mais ludique. Opter pour l’aquagym, c’est brûler des calories sans s’en rendre compte. Ma première séance m’a complètement conquise ! Cette activité consiste à faire des exercices de gymnastique que j’ai déjà faits en salle de musculation à des différences près : ce cours se déroule en piscine où j’ai pied et chaque effort se fait en douceur car l’eau me soutient tout en créant un massage sur toute la surface de mon corps. Une musique entrainante ponctue tous mes mouvements.

Les exercices sont toniques, je suis essoufflée mais malgré tous ces efforts, je n’ai éprouvé aucune sensation de douleur. Et pourtant mes muscles travaillent davantage à cause de la résistance opposée par l’eau. En un cours, j’ai fait travailler mes abdos, raffermir mes fessiers, , mes cuisses, muscler mes bras, mon dos, tonifier ma poitrine et surtout à plus long terme éliminer ma cellulite. Ensuite un petit étirement en douceur. Le cours s’est terminé par de la relaxation (apesanteur totale et plaisir récompense sur la musique du Grand Bleu).

Pour en savoir un peu plus sur les bienfaits de l’aquagym, interrogeons Stéphanie Suerte, notre prof et maître nageur qui dirige également le centre Acqua Détente au Porge, en Aquitaine.

Quels sont les bienfaits de ces cours ?

Un effet drainant : les mouvements de l’eau permettent de drainer les tissus musculaires en profondeur. Ainsi, la silhouette gagne en tonicité.

Son activation sur la circulation sanguine : c’est idéal pour les personnes sujettes aux jambes lourdes. Son travail cardio-vasculaire.

Sa sollicitation de tous les muscles du corps. Et surtout, c’est sans danger pour les articulations car on ne risque pas l’impact au sol.

Cette pratique est destiné à quel profil ?

L’aquagym est destinée à tous ! L’eau permet d’éviter les chocs, les chutes, ou les mouvements trop brusques. Et durant le cours, chacun trouve son rythme sans prêter attention à son voisin. Ainsi, cette activité est tout à fait adaptée aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux personnes qui souhaitent se remettre au sport en douceur. D’ailleurs une demi-heure d’aquagym est équivalente à une heure et demie de gym sur la terre ferme.

Alors, convaincues ? Et pas d’excuse s’il vous plait ! Il y a toujours une piscine pas très loin et l’été prochain à vous un corps fuselé avec des cuisses de gazelle, une poitrine en béton, des bras toniques et un fessier remonté comme par miracle.

Seul hic, le chlore abîme la peau et les cheveux! Le chlore est un produit très agressif : il tue les bactéries dans l’eau (c’est la raison pour laquelle la quasi-totalité des piscines municipales utilisent du chlore pour assainir l’eau des bassins), mais attaque aussi la peau et les cheveux.

Mes trucs beauté pour protéger ma peau et mes cheveux après ma séance de piscine : Le veille, j’ai massé tout mon corps avec de l’huile de coco qui l’a nourrie pendant toute la nuit. Après le cours, il est indispensable de prendre le temps d’une bonne douche à l’aide d’un gel douche au pH neutre. Et l’hydrater d’une bonne crème nourrissante.

La meilleure solution pour protéger mes cheveux est d’utiliser un bonnet de bain. (Si vous avez fait votre gym sans bonnet surtout un shampoing doux s’impose)

Pour mon corps, j’utilise :

-Lipikar baume AP+ Laroche Posay – 400 ml 15.90€

-Huile de coco bio – Bio Planète – 400 ml 8.90€

-Gel douche Bioderma – 1000ml 8.50€ et le Weleda Feel Good Gingembre – 200ml 8.75€

Pour mes cheveux:

-Phytokératine shampoing – 200 ml 14.50€

Shopping tenue et équipements:

Waters Sports Center By Décathlon est le rêve de toute personne qui décide de faire du sport aquatique. Le choix est immense, incroyable et difficile. Heureusement un personnel compétant, charmant et à l’écoute a été d’une grande aide.

Voici mon petit shopping :

–Maillot de bain d’aquagym gainant une pièce kali Nabaiji

–Chausson aquafun, pour éviter de glisser malencontreusement

–Bonnet de bain

Bon plouf !