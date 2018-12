J’adore l’Eau de Bonpoint ! Aussi, quelle bonne idée que celle de signer une nouvelle eau de toilette plus intense destinée à la Femme. L’Eau Intense de Bonpoint est une composition élégante à l’intensité volontairement plus féminine qui met en scène les essences les plus précieuses de la parfumerie pour séduire les femmes.

On y découvre des effluves, frais et hespéridés, magnifiés par des notes boisées et aromatiques qui déploient en leurs cœurs un accord d’essence de néroli plus intense et l’on y retrouve avec plaisir l’absolue d’eau de fleur d’oranger alliée aux notes florales de rose.

Le fond ambré et chaud composé d’un trio de cèdre, mousse et musc blanc donne une dimension unique à la fragrance lui permettant de conjuguer fraîcheur et féminité affirmée.

J’ai aimé également son flacon : élégant et discret, il s’habille d’une robe rose poudré aux reflets cuivrés.

Une belle signature dans l’ADN de Bonpoint

Des ingrédients naturels et rares

Un format nomade et pratique

Une fabrication artisanale en France, dans la région de Grasse

Une formule réalisée à partir d’alcool végétal biologique est garantie sans parabène, phénoxyéthanol ou phtalate de diéthyle.

L’eau Intense de Bonpoint 50ml, 85 euros

www.bonpoint.com