Sauver sa peau # hiver

Il est primordial d’avoir une peau bien entretenue et préparée pour recevoir les produits cosmétiques à utiliser.

En plein hiver une remise en beauté s’impose pour permettre à notre épiderme d’assimiler les soins de beauté et de mettre en exergue le plus longtemps possible les maquillages.

Mon choix s’est porté sur 2 produits : un sérum de Novexpert et une crème anti-âge d’Energie Terre que j’ai testés simultanément.

NOVEXPERT ACIDE HYALURONIQUE Sérum Booster.

Mon chouchou.

Composé de 1,6% en acide hyaluronique pur et 71,6% en gel d’acide hyaluronique en fait une concentration unique de principes actifs qui lisse, hydrate, repulpe, cicatrise et défroisse les épidermes les plus fatigués et pour une action en continue, ce sérum booste le collagène.

Comment je l’utilise :

2 à 6 gouttes à répartir sur le visage, le cou et le décolleté.

Le + produit

Un effet immédiat, longue durée.

Sans conservateurs, sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans silicones, sans huiles minérales, sans PEG.

Qualité /prix : bien

Le – produit

On est vite addict

Novexpert Acide Hyaluronique Sérum Booster. Flacon-pipette 30ml 49,85 €

www.novexpert-lab.fr

Origin crème anti-âge de Energie Terre est un soin précieux pour préserver notre capital jeunesse.

J’ai aimé ce complexe de soin qui m’a apportée l’hydratation que ma peau réclamait tout en la nourrissant grâce à la synergie du beurre de Karité et la crème de Kokum.

Les bienfaits de l’algue Ulva Lactula stimule la production de collagène et donne à ma peau

Un effet radiant de jeunesse.

Comment l’utiliser?

2 à 3 minutes après la pose du sérum, une noix de crème en mouvements légers et circulaires sur le visage, le cou et le décolleté.

Le + produit

100% d’origine naturelle et 97.5 % d’actifs

Sans perturbateurs endocriniens de type oestrogénique

Emballage écologique

Le – produit

Son prix ….

Origin crème anti-âge de Energie Terre

Flacon pompe 50 ml en verre noir 149 euros

www.energie-terre.com/fr