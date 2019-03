Les soins cocooning, mais késako ? Des soins doux, qui font du bien à la peau et au moral. Qui savent aussi bien réparer un peu agressée par le soleil, le froid ou tout simplement la fatigue et le stress. Ceux dont je vais vous parler sont ceux qui me suivent en cas de d’exposition extrême, généralement au ski ou en bateau. Je ne pars jamais sans ces produits sans qui je ressemblerais à une calculatrice. Car, quand ma peau n’est pas bien, elle le fait savoir et je suis couverte soit de plaques rouges soit de petits boutons. Pour remédier à cette « chance incroyable » j’ai testé des tonnes et des tonnes de rituels. Pour finalement miser sur le vrai savoir-faire de marques, peu abordables il est vrai, mais qui m’évitent d’aller chez la dermato et de dépenser des fortunes en soins qui ne fonctionnent pas pour moi.

-Un démaquillant doux à la mousse aérienne et qui sent divinement bon la Provence. Il est vraiment top pour démaquiller et nettoyer en profondeur en apportant une réelle douceur : la Mousse Crème Sisley. Sa texture originale, sans savon, délicate et onctueuse, se rince à l’eau. Enrichie en Lys et Pro-Vitamine B5, elle adoucit la peau et respecte son film hydrolipidique.

-une crème jour & nuit qui répare grâce à son karité les peaux surmenées par les grands froids et/ou le soleil. La Crème Réparatrice Sisley est le soin compensateur idéal pour lutter contre les méfaits des agressions extérieures, elle répare la peau, apaise les sensations d’inconfort (échauffements, coups de soleil…), hydrate et laisse la peau souple.

Véritable soin SOS à la texture crème, fine et onctueuse, la Crème Réparatrice convient à toute la famille (excepté les enfants de moins de 3 ans). En bonus : un effet mat et non gras. Juste géniale, non ?

-un soin haute nutrition aux fleurs de safran dont la fragrance est reconnaissable entre toute et qui rend totalement addicte , le soin velours Sisley. Un soin est sans concession pour une peau visiblement plus belle :

Il agit spécifiquement en fonction du rythme naturel de la peau, de jour comme de nuit. Protégée le jour et réparée la nuit, la peau est plus résistante. Immédiatement le teint est ravivé, les peaux sèches retrouvent confort et sont apaisées.

Son trio d’huiles riches en oméga 6, 7 et 9 ( graines de Coton, Macadamisa et graines de Tournesol) renforce le film hydrolipidique pour apporter à nouveau souplesse et confort. La peau retrouve un équilibre lipidique comparable à celui d’une peau normale et cerise sur la gâteau : une texture velours, au fini sans brillance, qui permet de se maquiller immédiatement.

-un soin qui repulpe et soigne les lèvres les plus abimées, le baume à la rose by Terry. Depuis que j’ai découvert ce nouveau format flacon, beaucoup plus léger que le pot initial, je le trimballe vraiment partout. Mes lèvres sont douces et un léger film glossy naturel les rend terriblement sexy sans être collantes.

En un instant, mes lèvres sont lissées, repulpées, souples et délicatement parfumées à la rose.

Comme à mon âge un petit maquillage, l’air de rien, s’impose :

-le nouveau mascara by Terry, dont on vous déjà vanté les mérites ici. Grâce à son système de brosse customisable ce mascara devient vite un allié . Position 1 : la brosse allongée étire et recourbe les cils à l’infini.

– Position 2 : la brosse twistée étoffe les cils pour un volume démesuré, sans paquets. Et ce que j’aime particulièrement : sa tenue vraiment impeccable. Parole de skieuse !

-le crayon sourcil automatique 3 en 1 châtain de chez Sisley grâce à qui je redessine la ligne extra fine de mes sourcils. 3 en 1 car il renferme une brosse disciplinante, une mine triangulaire douce et poudrée et un highlighter, qui permettent de structurer et d’intensifier les sourcils. L’expression du visage est redéfinie, le regard rehaussé. En bref, je rajeunis de quelques années.

-la terracotta de chez Guerlain ,version classique, un must jamais inégalé. Elle reproduit à la perfection un hâle léger et naturel, en un seul geste, simple et immédiat, . Enrichie en actifs hydratants, sa formule unique ne dessèche pas ma peau et lui assure un confort longue durée. Avec elle impossible de me tromper, en all over ou en contouring, elle est toujours parfaite

Billet sponsorisé