Naturel, le véritable Savon de Marseille est fabriqué à partir d’huiles 100% végétales, sans colorant, sans parfum, sans conservateur, sans graisses animales, sans produit issu de la pétrochimie.

Extra pur, il est débarrassé de toute impureté lors de sa conception.

Doux, et hypoallergénique il prend soin de la peau et du linge et est idéal pour les peaux sensibles. Biodégradable, il respecte l’environnement.

Economique, il dure encore plus longtemps après avoir séché.

Le véritable Savon de Marseille s’utilise au quotidien pour l’hygiène corporelle. C’est un allié du quotidien pour la douche ou le rasage.

Très bon antibactérien, il est utilisé par la médecine jusque dans les années 80.

C’est un répulsif naturel contre les mites vestimentaires. C’est également un détachant exceptionnel des tâches résistantes, des cols et poignets de chemise. Il est le nettoyant idéal du linge des nourrissons et peut être utilisé directement sur le linge. Ses copeaux permettent de faire de la lessive naturelle utilisable en lave-linge. Le savon de Marseille se garde indéfiniment. En vieillissant il perd encore de son eau et devient encore plus concentré en savon.

Ce qui caractérise un VRAI savon de Marseille (celui que l’on adore) c’estsa fabrication en chaudron en 5 étapes, sa composition à base d’huiles uniquement végétales, sans conservateur, sans colorant, sans aucun additif et qui donne au savon ses multiples vertus (doux pour la peau, hypoallergénique, biodégradable, écologique), et une origine géographique de la région marseillaise.

Comment reconnaître le vrai Savon de Marseille ?

– issu d’un procédé traditionnel au chaudron en 5 étapes

– composé d’huiles végétales exclusivement, sans parfum, sans colorant, sans conservateur – fabriqué à Marseille ou dans sa région

– le savon ou son emballage est estampillé UPSM

Le savon de Marseille ne fait l’objet d’aucune protection et nombreuses sont les contrefaçons qui inondent les marchés de France et les boutiques touristiques. La Savonnerie Fer à Cheval, une fabrique extraordinaire, fabrique depuis l’origine le Savon De Marseille traditionnel en chaudron selon un savoir-faire ancestral datant de l’édit de Colbert de 1688.

Fer à Cheval, la plus ancienne et la plus grande savonnerie de Marseille toujours en activité, se voit inscrite au titre des Monuments Historiques à l’instar du Château d’IF, de la Cité radieuse ou du Fort Saint Jean. Tout un symbole pour cette savonnerie reprise il y a 6 ans par 2 jeunes entrepreneurs, Raphaël et Yannick Seghin, qui ont depuis initié une profonde réorganisation et donné un nouveau souffle à cette institution marseillaise. En intervenant à chaque étape de la saponification pour proposer un produit authentique, Fer à Cheval est aujourd’hui Entreprise du Patrimoine Vivant, détentrice du label Qualité Tourisme et inscrite aux Monuments Historiques.

La savonnerie représente, d’un point de vue historique, un intérêt patrimonial considérable témoignant de l’activité traditionnelle de l’industrie savonnière marseillaise du XIXème siècle. L’ensemble des façades et toitures de l’atelier de production du savon, le bâtiment des chaudrons avec ses 7 cuves en tôle rivetées avec ses dispositifs anciens sur 3 niveaux et la salle du sous-sol, sont désormais protégés.

L’inscription aux Monuments Historiques semble également annoncer la véritable renaissance du savon de Marseille, reconnu comme l’alternative la plus saine et naturelle aux produits industriels, et apprécié pour ses innombrables vertus et ses multiples usages (soin de la peau, entretien de la maison, entretien du linge…).

Pourquoi Fer à Cheval ? La tradition d’antan voulait que les savons que les savonneries portent un nom évocateur de chance pour faire prospérer l’activité sous les meilleurs auspices… Le nom Fer à Cheval a été choisi à l’époque pour porter bonheur, mais ce fer comporte 7 trous de clou (étampures), au lieu de 8 habituellement, car 7 est également un chiffre porte-bonheur. Un symbole qui a plutôt réussi à la fabrique traditionnelle Fer à Cheval qui, 163 ans après sa création, est le plus gros producteur de Savon de Marseille de la région.

Pour les non marseillais , ne soyez pas désespérés, une boutique en ligne existe, au programme les soins de la maison, du corps, la possibilité de les personnaliser avec un message par exemple, et encore bien d’autres choses : savon-de-marseille.com