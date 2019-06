L’huile de pépins de figue de barbarie est un produit rare très utilisé en cosmétologie. Rare, parce que l’huile de figue de Barbarie est obtenue à partir des pépins du fruit du figuier de Barbarie et pour extraire un seul litre d’huile, il faut environ une tonne de figues. Ce rendement extrêmement faible explique son coût très élevé. Le prix au litre peut en effet atteindre jusqu’à 1000 € !

J’ai testé Cactus Bio Skin en soin de jour car mon soin de nuit étant à base de rétinol, il est essentiel de réhydrater ma peau en lui donnant fermeté et élasticité. J’ai déposé quelques gouttes sur mon visage, mon cou et mon décolleté et j’ai massé ces zones jusqu’à une quasi absorption. des effluves naturels et agréables caractérisent Cactus Bio Skin ainsi que sa texture légère et peu grasse. Je profite des vapeurs de ma douche (effet hammam) pour laisser ma peau bien s’en imprégner et en sortant, je peux constater que ma peau semble plus jeune, plus douce, plus ferme, plus pulpée qui ne tiraille plus donc plus hydratée.

Alors je peux continuer mon rituel beauté quotidien car mon épiderme a été préparé et sublimé pour les phases suivantes : crème de jour, maquillage.

Ce que j’en pense?

Personnellement, c’est un produit que j’applique le matin mais je conseille (si vous n’utilisez pas de soin à base de rétinol) de l’utiliser la nuit pour amplifier son pouvoir moléculaire. Bien que je considère que cet élixir concerne toutes les types de peaux – car elle prévient le vieillissement prématuré, elle peut s’appliquer également aux peaux sensibles, à problèmes pour les traces d’acné, régule le sébum, guérit l’eczéma – je la recommande toute particulièrement aux peaux matures pour son fort pouvoir antioxydant qui atténue les effets de l’âge.

Pourquoi ça marche?

Cactus Bio Skin est par définition un élixir de beauté, il est riche en stérols et en vitamine E –l’antioxydant par excellence – et en oméga 6. Ces derniers jouent un rôle essentiel en luttant contre la déshydratation de la peau et participent au renouvellement cellulaire.

Ce que j’ai aimé?

Ses vertus naturelles et dermatologiques,

Pure et certifiée biologique, cette huile est conforme aux exigences des marchés internationaux.

Cactus Bio Skin , flacon pompe 30ml, 59 euros