Les bons blushs, un titre un peu pompeux , je vous l’accorde. Mais les blushs en photos sont les blushs de ma vie. Ceux que j’utilise depuis presque toujours pour certains. Ce sont mes basiques, été comme hiver.

Des coloris orangés lorsque mon teint est halé et plutôt rosés lorsque je fais grise mine. Leur dénominateur commun ? Qualité, bonne tenue, facile à appliquer et dimension plaisir. Oui bizarrement même pour les blushs, j’ai besoin de cette dimension, rien qu’à les regarder mon teint devient plus frais.

Dans le désordre on trouve dans mon vanity:

De chez MAC: Gingerly et Harmony, 2 blushs mates . Ils se ressemblent beaucoup mais sont en fait très différents à l’application. L’un fonctionne un peu comme une terre de soleil en plus lumineux, l’autre apporte une touche plus rayonnante. Je les choisis en fonction de ma tenue. Eté comme hiver ces 2 là ne me quittent pas.

De chez T Leclerc: le fard à joues poudré pêche veloutée. J’adore son boitier compacte et sa couleur bonne mine , il rehausse n’importe quel teint halé, c’est l’allié parfait de l’été.

De chez NARS, non non ce n’est pas le Orgasme, dont tout le monde parle mais le Dolce Vita, le rose parfait pour les blondes au teint pale. Il parait très foncé, mais que neni. C’est le rose qui monte aux joues quand un beau garçon vous fait un compliment, vous voyez ? Et bien là, il est enfermé dans un boitier. Il n’y a plus qu’à le sortir de son sac, et hop !

De chez Shiseido: encore des blushs mates. Un rose très légèrement corail (PK 304). Il est idéal pour porter un coup de frais au teint en hiver. Son pendant été étant le OR308.

Pour finir, une nouveauté, très vite adoptée : le blush enlumineur au lys blanc de chez Sisley, teinte orchidée Corail. Le seul de ma sélection avec une touche or. Tout d’abord, il est sublime, son boitier, le cake intérieur, tout est beau. Sa teinte, idéale en toute saison : corail et orange abricoté parsemés de pépites or et corail sur un fond pêche rosé pour un shoot vitaminé sur la peau. Fidèle à sa tradition de maquillage-soin , Sisley, signe une texture aérienne et soyeuse, une poudre légère qui apporte transparence et luminosité. La peau est comme lissée, le teint est frais et éclatant. Enrichi en lys, qui apporte douceur, il est idéal pour les peaux sensibles en manque de confort.

Avec cette sélection, votre mine sera toujours superbe, les seuls gestes à faire: en choisir un et l’appliquer.

Que la beauté soit avec vous!