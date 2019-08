L’été rime souvent avec moustiques, et pour ma part hors de question de vaporiser des produits chimiques dans la maison, encore moins sur ma peau et celle de ma famille.

J’ai testé toute sorte de produits et voici mon best des anti moustiques naturels et bio :

Tout d’abord un vieux truc de grand-mère pour éloigner ces satanées bestioles et leur congénères (abeilles, mouches …) : un citron non traité, coupé en deux, piqué de clous de girofle. Il suffit de le déposer dans une assiette et comme par enchantement les vilaines petites bêtes qui détestent cette fragrance fuient la pièce. Petits bémols, comme les citrons doivent être non traités ils pourrissent en 2 jours voire 24h en cas de grosse chaleur. De plus piquer les citrons fait clairement mal aux doigts.

Viens ensuite les huiles essentielles de citronnelle ou de géranium bourbon. A diffuser via un diffuseur uniquement. Pour rappel, on ne les applique en aucun cas directement sur la peau. Pranarom a mis sur le marché un diffuseur adapté aux espaces de vie de bébé. On peut évidemment l’utiliser partout. Petits bémols : a utiliser à partir de 3 mois uniquement. Et diffusez 30 minutes dans la chambre de bébé avant le coucher. Désorganisée comme je suis cela n’est pas évident. C’est au moment du couché que j’y pense, avant c’est un tel tunel ….

Mon vrai coup de cœur : l’hydrolat de géranium : découvert pendant ma grossesse je m’en suis aspergée et ensuite j’ai vaporisé ma fille dès la naissance sans danger.

Qu’est-ce que l’hydrolat ? Ce n’est pas une simple eau de géranium, bien au contraire, L’hydrolat de géranium est obtenu par distillation par entraînement à la vapeur d’eau de ses feuilles fraîches. L’hydrolat est l’eau distillée séparée de l’huile essentielle à la sortie de l’alambic, et qui s’est chargée de molécules aromatiques au cours de la distillation de ses feuilles fraîches. Les moustiques détestent cette fragrance. Et sincèrement cela fonctionne vraiment bien (pas testé en zone tropicale, mais encore cet été pendant la canicule. 0 piqûre!

D’un point de vue énergétique, l’hydrolat de géranium, par son parfum, favorise le retour au calme et à la méditation. Il aide à se libérer de son mal-être et aide à retrouver l’équilibre en soi. Il permet de chasser la peur, l’anxiété ou les phobies (parfait en cas de terreurs nocturnes donc). Seul bémol : arriver à acheter un hydrolat de qualité. Pour cela aller en magasins bio de préférence. Mes marques chouchous : Florame et le graal du graal : Astérale. A conserver au réfrigerateur et pendant 6 mois maximum.

Bel été.