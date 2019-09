Une cabane est le rêve de tous les enfants. Qui n’a jamais rêvé d’avoir sa propre cabane ? Alors quand j’ai eu envie d’offrir aux enfants de la maisonnée une cabane en bois, je souhaitai une cabane de qualité qui traverse le temps, en bois, et facile à monter. Au bout de pas mal de temps sur le net, mon choix s’est porté sur la cabane de la marque Burger et plus spécifiquement le modèle Kangourou. Qui plus est une marque française. Reçue en bois brut elle a été montée par 2 bricolos assez rapidement et assez facilement finalement.

Ma maison au Cap Ferret est en bois bleu et blanc, une maison de pêcheur en somme et j’avais envie que celle des enfants en deviennent une sorte de réplique. La cabane Burger a donc été customisée à la bombe avec le Bleu Poudré et Craie Blanche de Rust Oleum, le toit constitué de toile goudronnée a été recouvert de paille. Je peux vous assurer que cette charmante cabane Burger est le témoin privilégié des jeux des jolies têtes blondes et que c’est là qu’elles y vivent des histoires dignes de leurs rêves les plus insolites et c’est également là qu’elles abritent leurs secrets. La plus petite ayant moins de 2 ans je dois spécifier que cette cabane a été conçue très intelligemment car la porte permet une fermeture sans qu’elle ne se coince pas ses petits doigts.

Choisie également chez Burger, une table de pic-nic a été placée non loin. Etonnamment solide, lors des jeux je m’y assois très facilement avec les enfants sans que rien ne craque ….

Nappe et coussins Simrane, assiettes et verres Hema, matelas de sol AMPM, pots de fleurs Les Poteries d’Albi.

Coté aménagement de cette super cabane, j’ai opté pour la facilité en commandant chez Vertbaudet. Et j’avoue être séduite par la qualité des produits. Que ce soient le matelas de sol, la cuisinière ou les coussins tout est de qualité. Le matelas de sol Rose peut aisément se substituer à un lit d’appoint grâce à ses dimensions idéales (Largeur 60 cm, long. 120 cm, épaisseur 5 cm). La guirlande Rose Etoiles de Magie apporte une touche girly et féérique, les filles adorent ! Et les voisines se pâment !

La grande cuisinette en bois est limite mieux que la mienne :

-Un four à ouvrir avec boutons de four

-Deux plaques chauffantes

-Une hotte

-Un évier détachable avec robinet+ boutons eau chaude et eau froide

-Un réfrigérateur à ouvrir

-Une armoire

-Une ardoise pour marquer ses menus ou dessiner

-Des ustensiles de cuisine en bois et en métal

-Une étagère en bois

-Une desserte à deux étages à roulettes

En bref, une cuisine de Grand Chef !

Depuis que cette cabane Burger a trouvé sa place au fond jardin les enfants ne réclament plus d’aller à la plage non-stop. Les vraies vacances ont commencé pour tout le monde (enfin surtout pour moi qui ne coure plus de la plage à la maison 3 fois par jour !).