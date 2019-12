Les traumatismes de l’ongle, un sujet peu glamour, mais que je souhaitai traiter depuis pas mal de temps, sans vraiment savoir comment, ni trouver des produits qui sortent du lot.

Puis un jour, j’ai reçu un communiqué de presse de chez Poderm. Une fois les produits reçus, je les ai distribué autour de moi pour tests. Tous les retours ont été positifs.

Je vous explique ce dont il s’agit :

Poderm est la première et l’unique gamme professionnelle 100% bio & naturelle pour le soin et la beauté des ongles. Qu’ils soient jaunes, abimés, striés, secs, cassants, incarnés, noirs, traumatisés, et même « mycosés », Poderm a conçu une gamme complète de soins dédiés.

Au total 4 produits dédiés aux différentes pathologies. Plus de 30 ingrédients botaniques sont utilisés, dont la plupart certifiés Bio, pour leur efficacité et leur capacité à soigner, réparer et embellir les ongles.

Facile à appliquer au quotidien des résultats rapides

Cliniquement prouvé: répare les ongles abîmés à 99,9%

Régénère la matrice de l’ongle et accélère sa croissance

A vos mains, à vos pieds, partez !

