J’avais l’habitude de vous faire rencontrer via cette rubrique des personnalités du monde de la beauté et des parfums. Avec Elisa Gallois la pétillante auteure du blog Et Dieu Créa, j’avais envie de prendre un nouveau tournant. Pourquoi elle ? Tout simplement car cette maman de 3 enfants dévoile son univers familial, ses coups de cœur et sa déco chinée sur Instagram avec beauté et délicatesse. La simplicité de cette madone blonde en dehors des codes des « Instagrameuses qui se la racontent » apporte un vrai vent de fraicheur et me fait du bien. C’est beau, c’est vrai, c’est Elisa :

Au bout de 1O ans, pourquoi avoir décidé de démissionner et de te lancer pleinement dans l’aventure Et Dieu Créa? Mon licenciement a été l’effet déclencheur de cette nouvelle vie. Je pensais régulièrement à dédier mon activité à « Et dieu créa » mais je n’arrivai pas à passer le pas. Je ne peux que remercier mon ancien employeur…

Comment gagnes-tu ta vie ? Je gère la communication online de La Fée Maraboutée, suis consultante pour Ysé lingerie et pour Spicee media. J’ai également co-fondé Get Travel Light une start-up financée par Air France et KLM.

J’ai également la chance d’avoir des contrats éphémères sur l’année.

Parle nous de Get Travel Light stp

Air France a monté un incubateur pour des start-up répondant à des problématiques de voyages. Et comme il est complexe de voyager avec des enfants, j’avais envie de faciliter la vie de tous les parents en proposant de la location de matériel : puériculture, jouets, couches, nourriture, soins, tout vous est livré sur place par des Travel Mate . Ces Travel Mate, véritable relais sont du coin et peuvent vous abreuver en tips de la région que vous visitez.

Comment organises-tu tes journées ? Tu arrives à tout faire ? Même en travaillant de chez toi ? >

Je n’arrive jamais à tout faire. En revanche je gère nettement mieux mon quotidien depuis que je suis free-lance. Avant c’était nettement plus difficile d’allier vie familiale et travail. Depuis que je suis à mon compte j’aime à dire que j’ai remis maison sur pieds. Mais cela demande une organisation : je me réveille à 5h du matin et de 5 à 7 je gère les mails en pyjama sur mon canapé. Mais pas de panique, je me réveille naturellement depuis que je ne me suis pas remise d’un jetlag.

Toi qui voyage beaucoup, comment fais-tu pour voyager léger avec tes enfants ? Des tips à nous donner ? Quelle poussette acheter ?

J’ai eu une enfance axée sur les voyages, je sais donc voyager léger, d’autant qu’au final si on regarde bien on porte toujours les mêmes choses. Le reste c’est pour se rassurer.

Coté enfant c’est pareil, je ne prends que l’indispensable. Pas de jouets superflus, ils s’amusent encore mieux avec les nouveautés trouvées sur place.

Pour les poussettes, on a usé et abusé de la Pockit , de plus je suis une adepte du porte-bébé.

Lors de tes voyages, qu’emportes-tu dans ton vanity?

Du beurre de Karité de chez Cattier qui sert un peu à tout et à toute la famille :masque cheveux, baume hydratant des mains, des pieds et du corps. Sans oublier une crème solaire SPF 50 de chez Phyt’s.

Et dans celui des kids ? Pour mes filles c’est l’eau de toilette Enfance et les produits Minois. Dont le baume magique à tout faire : du simple bobo aux lèvres gercés il nous suit partout. Un vrai must-have.

Ton produit de beauté fétiche ? Indiscutablement l’huile cheveux Nuxe.

Tes cheveux sont magnifiques, tu as une routine particulière ?

Je suis naturellement platine, un blond entretenu par mon ami Ben Mignot, coiffeur de studio. J’ai également découvert minanaturelle, un Insta beauté d’une fille aux cheveux bouclés qui donne de précieux conseils. Je me suis calée sur sa routine cheveux de 6 produits dont notamment le shampoing et le Boost curl Les Secrets de Loly . Et depuis j’assume mes boucles.

Ton kiffe journalier avec tes enfants ? Profiter de mes enfants tout court. J’aime plus que tout aller les chercher à 16h20 pour le gouter.

Si tu avais une adresse à nous faire découvrir, quelle serait-elle ?

La Recyclerie à Paris bâtie sur des anciens chemins de fers, il y a des chèvres, une coopérative … et l’apéro y est super cool.

Et un compte Insta ? Celui de minaturelle évidemment.

Qu’est-ce qu’une femme belle ?

Bien dans sa peau, rayonnante, super épanouie.