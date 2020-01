Devant l’offre pléthorique de mascaras, difficile de faire son choix. Nous en avons testé beaucoup et retenu certains. Les voici :

Scandaleyes reloaded de Rimmel : Un best depuis quelques temps déjà. Une méga brosse qui sépare impeccablement les cils, un noir profond. Une tenue irréprochable jusqu’à 24 heures, ainsi qu’un démaquillage facile.

Que vous alliez à la salle de sport ou faire du shopping, Scandaleyes Reloaded vous offre une formule zéro bavure, résistante à la transpiration et à l’humidité. Un incontournable pour celles qui souhaitent 0 compromis et petit prix. 12 euros.

Volume revolution de Chanel :La première brosse de mascara imprimée en 3D, brevetée par Chanel. Grâce à sa structure alvéolée, la brosse se charge de la juste dose de formule. En un seul geste, vos cils affichent un volume extrême immédiat sans surplus. Le hic, le mouvement en zig zag que l’on ne maitrise pas obligatoirement qui garanti la juste dose sur les cils, sinon paquets garantis. Mais une fois maitrisé le regard est sublimé. Existe en 5 teintes. 35 euros.

Lash-expert Twist Brush by Terry : La rolls des mascars, dont on vous a déjà vanté les mérites maintes fois. Mais cette fois-ci, il s’habille d’un nouveau look aux couleurs de Paris. Il reste notre chouchou. Il est impeccable : pas d’effet paquet, il ne coule pas et ne s’effrite pas. On adore son effet modulable : volume, longueur ou les 2 à vous de choisir ! Sa formule unique est composée d’un mélange de trois cires, de kératine et d’huiles d’olive, de jojoba et d’avocat qui nourrissent et renforcent chaque cil, favorisent la pousse et préviennent la casse. 30 euros

Wonder perfect mascara 4D Clarins : Les 4 dimensions d’un regard parfait : volume, longueur, courbure, définition. A notre avis, son plus réside en sa version marron. Absolument sublime ! Plus doux que le noir mais suffisamment intense pour souligner les cils. 30 euros

Formula Pura de Deborah : Last but not least, le mascara bio de chez Deborah est une belle innovation. 0% silicone, 0% dérivé de pétrole, 0%Parfum. Enrichi en huile d’olive, en 1 mois les cils sont renforcés et on observe une réduction signifcativede la perte des cils lors du démaquillage qui peut se faire à l’eau. Sa brosse épaisse est parfaite. Seul inconvénient, il s’effrite plus facilement qu’un mascara classique. Mais sincèrement il en vaut le coup. 14 euros.