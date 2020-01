Un coup de jeune par le sourire …. Et oui, il n’y a pas que le visage, les cheveux ou le corps qui vieillissent. Les dents sont bel et bien le reflet de notre âge. Avec le temps (ou suite à un traitement antibiotique) la couleur blanche s’altère, nos dents s’usent et tous leurs défauts s’accentuent.

Pour ma part, mes dents sont très blanches, naturellement, mais à 45 ans elles le sont nettement moins qu’à 18. Alors j’ai eu envie de les blanchir. Seul hic, je ne suis pas une fille assidue, les gouttières ne sont donc clairement pas pour moi. Et j’ai des petites tâches de calcium quasi invisibles. Je ne souhaite pas que le blanchiment les accentuent . Autre bémol : La peur d’avoir mal….

Finalement j’ai pris rdv avec le Docteur Valérie Travert, chirurgien-dentiste spécialisée en esthétique. Je connaissais sa réputation, notre rencontre m’a conforté. Nous avons choisi ensemble de procéder à un blanchiment au fauteuil. Elle m’a interrogé sur ce que j’attendait : plus blanc, mais pas trop non plus car je désire quelque chose de naturel. En 1 matinée au cabinet, ce sera fait.

Lors de cette prise de contact elle me parle des facettes pelliculées, dont je n’avais jamais entendu parlé. L’idée : poser des facettes sur les dents usées pour retrouver un sourire plus harmonieux sans tailler les dents. Je me laisse prendre au jeu. Elle fait des empreintes pour que le prothésiste puisse créer des facettes harmonieuses. 100% sur mesure cette démarche n’entame en rien le capital dentaire du patient. On ne taille plus la dent. On colle simplement les facettes. Ultra fines (1/10èmede mm) on ne les sent absolument pas. D’ailleurs si vous regarder bien, de plus en plus de personnes ont des dents parfaites et en portent : les agences de mannequins y ont, dans 90% des cas, recours. Rapide, indolore, on est certain du rendu puisque tout comme une robe haute couture ont peu les essayer et les moduler à volonté.

Le jour du blanchiment, installée confortablement à la verticale dans mon fauteuil avec pour compagnon un bon film , lunettes protectrices contre la lumière activante sur le nez, on m’applique toutes les 30 mn environ une solution (gel de peroxyde d’hydrogène) activée par une lumière.

Au début R.A.S, puis arrive la dernière heure (4 en tout) comme des décharges électriques surviennent dans une de mes dents. Très désagréable, mais très supportable également. A la fin du traitement cela s’intensifie. On arrête donc. Certains patients arrivent à supporter plus longtemps.

Mes dents sont visiblement plus blanches, je suis ravie ! Les 3 jours qui suivent ne sont pas une partie de rigolage, outre le fait que je ne doive pas manger ni boire d’aliments et de boissons colorés, j’ai mal, même très mal. La première nuit est assez difficile. Puis cela s’estompe progressivement pour ne plus rien sentir du tout. Est-ce que je recommencerai ? OUI ! car ce blanchiment me donne meilleure mine, j’ai l’air plus reposée.

Pour les facettes, Je suis ensuite allée à la rencontre du prothésiste. Il me fait essayer les facettes qu’il a conçu pour moi, il regarde la couleur, pour l’ajuster au mieux, car tel un artiste il compose la dent, lui donne sa forme et choisi la couleur idéale. La même teinte n’aura pas le même effet sur 2 patients différents. Idem pour la forme.

Je fais mes essayages. La démarche est assez amusante : Tout d’abord 5 facettes : Sublime, mais je trouve que ce sourire est trop parfait, trop américain à mon gôut. J’ai l’impression d’être une autre.

Puis 2 facettes uniquement. Plus doux, je préfère nettement. Puis je ré-essai sans rien.

Vient le prix : 1 200 euros par dent environ. Un vrai budget. Mais qui est totalement justifié.

Je n’entamerai pas cette dépense. Mais je garde en mémoire cette pratique géniale pour le jour où mon porte-monnaie me le permettra.

Blanchiment au fauteuil : 700 euros environ

Facette pelliculaire : 1200 euros environ / facette

Docteur Valérie Travert, 25 rue Jean Mermoz, 75008 Paris. 01 53 76 02 00

www.dr-valerie-travert.chirurgiens-dentistes.fr