Il fait froid, et ce mois de janvier est commente dire …. fatigant ! Les grèves, les enfants, le boulot. bref je suis sur les rotules. Alors je m’accorde un vrai moment pour moi chaque semaine et me détend dans un loooooonnnng bain. Ma salle de bain est alors transformée en SPA.

Tout d’abord j’allume une bougie, personnellement j’alterne entre les différentes fragrances de chez Dytique, le mini format est juste parfait. Il me permet de varier les fragrances et même de l’emmener lors de mes déplacements. Comme cela je me sens un peu « comme à la maison ». (30 euros le petite bougie de 70g).

Puis je fais couler l’eau et me plonge dans le bain à la lavande Weleda. A l’huile essentielle de lavande, il détend profondément et favorise le sommeil (12,50 euros). Petite musique je jazz et vient ensuite le « crémage ». Rien de tel pour moi que le baume pour le corps Clarins (42 euros les 200ml). Sa texture m’enveloppe d’une infinie douceur. Ma peau qui est à tendance sèche apprécie. Je le sens comme réconfortée. . Aux extraits de Lait de Pêcher, de Karité, d’Huile de Bancoulier et Fleurs d’Oranger il minimise visiblement les signes de vieillissement induits par le soleil, le froid, le chauffage et l’air conditionné. Petit plus non négligeable, il pénètre très facilement.

Puis je m’asperge de l’eau Ressourçante de Clarins (la bleue). Petite soeur de l’eau Dynamisante, celle-ci m’apaise et prolonge l’univers de relaxation, de bien-être et de détente du bain.

Composées d’huiles Essentielles de Cèdre de Virginie pour la plénitude et de Benjoin du Siam pour le confort, de Plantes non odorantes comme la Salsepareille (défatigante), le Robinier (adoucissant) et la Longane (destressante).

Une nouvelle façon de sentir bon et de se sentir bien grâce au parfum et à l’action des plantes. 54 euros les 100 ml. Ensuite je me glisse dans mon lit avec un bon livre et veille à bien fermer la porte pour ne pas être dérangée….