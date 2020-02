Maison Flamel, une nouvelle marque qui prône le naturel propose un nouveau geste avec le soin initial. Inspiré des rituels coréens et japonais, il est le premier geste soin qui réveille la peau en lui apportant l’essentiel. Ensuite le visage peut bénéficier des soins complémentaires.

Pour les adepte de l’eau cellulaire d’Esthederm, le soin Initial est son petit frère. Même fonction, même geste d’application : on le fait pénétrer avec la paume de la main.

Sa formule riche et 100% active booster l’éclat :

-l’eau florale de bleuet apaise et décongestionne

-l’acide hyaluronique à haut pois moléculaire hydrate immédiatement

-l’instalift, un actif tenseur à base d’avoine donne un aspect reposé

-les vitamines B3, B5 et C associées à un cocktail de zinc, cuivre, magnésium améliore la qualité de la peau.

Astuce :

Il peut être placé au réfrigérateur pour un effet fraicheur boosté.

Soin initial, Maison Flamel, 62 euros les 200 ml , en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche.